В Україні продовжили військовий стан та мобілізацію: кого призиватимуть до ЗСУ взимку 2022-2023

Верховна Рада продовжила термін дії військового стану та загальної мобілізації в Україні на наступні 90 днів – до 19 лютого 2023 року. За відповідні законопроекти депутати проголосували 16 листопада. Як відомо, попередній термін воєнного стану спливає 21 листопада.

В Україні продовжили військовий стан та мобілізацію: кого призиватимуть до ЗСУ взимку 2022-2023

Найбільше українців цікавить питання, чи посилиться призов в Україні із настанням холодів.

Командування Сухопутних сил України повідомило, що кожен центр комплектування та соціальної підтримки (військовокомата) має план щодо кількості фахівців, яких потрібно призвати. Цим планам вони і слідуватимуть, однак, не виключено й посилення мобілізації.

"Оскільки Росія оголосила мобілізацію, кількість їхньої живої сили на фронті збільшуватиметься. Відповідно, наші графіки призову також змінюватимуться, але наскільки – заздалегідь не можна сказати. Всі наші плани і завдання вже складаються з урахуванням мобілізації в Росії. Теоретично може бути що завгодно" , - заявив начальник управління штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України (ЗСУ) Роман Горбач.

В Україні продовжили військовий стан та мобілізацію: кого призиватимуть до ЗСУ взимку 2022-2023

На сьогоднішній день багато військовослужбовців отримують звільнення і можуть поїхати додому побачитися зі своїми близькими. Також у Верховній Раді лежить законопроект, згідно з яким військовослужбовцям хочуть надати можливість брати відпустку на 10 днів із збереженням зарплати.

Усі військові частини України укомплектовані необхідними фахівцями, дефіциту якихось спеціальностей немає. Закликають на сьогоднішній день лише підготовлених громадян, які вже проходили військову службу.

Раніше повідомлялося, що чоловіків, які не стали на військовий облік, позбавили багатьох прав.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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