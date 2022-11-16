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2022-11-16
Колишній глава МЗС Литви про ракетний удар по Польщі: «РФ несе відповідальність і має заплатити»
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Колишній глава МЗС Литви Лінас Лінкявічус прокоментував інцидент із ракетами, які вбили у Польщі двох людей під час масованого обстрілу України РФ.
"Подробиці з’ясує слідство. Але ракети на території НАТО принципово змінюють ситуацію. Це результат війни, яка триває вже майже дев’ять місяців. Його прямий і непрямий збиток буде тільки зростати. Росія несе відповідальність і має заплатити", – зазначив литовський міністр у
Анна Конюченко, ZN.ua