Колишній глава МЗС Литви про ракетний удар по Польщі: «РФ несе відповідальність і має заплатити»

Колишній глава МЗС Литви Лінас Лінкявічус прокоментував інцидент із ракетами, які вбили у Польщі двох людей під час масованого обстрілу України РФ .

"Подробиці з’ясує слідство. Але ракети на території НАТО принципово змінюють ситуацію. Це результат війни, яка триває вже майже дев’ять місяців. Його прямий і непрямий збиток буде тільки зростати. Росія несе відповідальність і має заплатити", – зазначив литовський міністр у Twitter.