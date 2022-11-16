Масований удар по Україні 15 листопада РФ готувала задовго до виступу Зеленського на саміті G20 – ISW

Російські пропагандисти стверджували, нібито масований удар – це відповідь на промову Володимира Зеленського, однак аналітики пояснили, що такі атаки не можна підготувати дуже швидко, інформує ZN.ua.

Масований удар по Україні 15 листопада РФ готувала задовго до виступу Зеленського на саміті G20 – ISW
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Росіяни 15 листопада завдали найбільш масованого удару по критичній інфраструктурі України з початку повномасштабної війни. В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що цей масований удар був підготовлений ще до того, як президент України Володимир Зеленський представив свою мирну пропозицію на саміті G20.

«Ймовірно, Кремль навмисне спланував масштабний ракетний удар по Україні в очікуванні виступу Зеленського на саміті G20, враховуючи, що багатоспрямована ракетна кампанія вимагає значної військової підготовки. Російська провоєнна спільнота в Telegram стверджувала, що Кремль помстився за «русофобські» заяви Зеленського невдовзі після його виступу, але неможливість розпочати таку масовану атаку в короткий термін свідчить про незацікавленість Кремля в створенні передумов для переговорів з Україною», – зазначили в ISW.

Аналітики додали, що офіційний наратив Кремля навколо саміту G20 додатково підтверджує незацікавленість Росії перспективою мирних переговорів з Україною. Президент Росії Владімір Путін не з'явився на саміт, а натомість підписав численні укази про надання почесних звань окупованим РФ містам України. Речник Путіна Дмітрій Пєсков і російський міністр закордонних справ Сєргєй Лавров заявили, що РФ продовжить «спецоперацію» в Україні та звинуватили Зеленського в небажанні вести переговори з країною-агресоркою. Лавров назвав умови в Україні «нереалістичними та неадекватними», що є постійною позицією Кремля протягом усієї війни.





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