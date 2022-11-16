Масований удар по Україні 15 листопада РФ готувала задовго до виступу Зеленського на саміті G20 – ISW

Росіяни 15 листопада завдали найбільш масованого удару по критичній інфраструктурі України з початку повномасштабної війни. В Інституті вивчення війни (ISW) вважають , що цей масований удар був підготовлений ще до того, як президент України Володимир Зеленський представив свою мирну пропозицію на саміті G20.

«Ймовірно, Кремль навмисне спланував масштабний ракетний удар по Україні в очікуванні виступу Зеленського на саміті G20, враховуючи, що багатоспрямована ракетна кампанія вимагає значної військової підготовки. Російська провоєнна спільнота в Telegram стверджувала, що Кремль помстився за «русофобські» заяви Зеленського невдовзі після його виступу, але неможливість розпочати таку масовану атаку в короткий термін свідчить про незацікавленість Кремля в створенні передумов для переговорів з Україною», – зазначили в ISW.