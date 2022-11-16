Масований удар по Україні 15 листопада РФ готувала задовго до виступу Зеленського на саміті G20 – ISW
Російські пропагандисти стверджували, нібито масований удар – це відповідь на промову Володимира Зеленського, однак аналітики пояснили, що такі атаки не можна підготувати дуже швидко, інформує
Росіяни 15 листопада завдали найбільш масованого удару по критичній інфраструктурі України з початку повномасштабної війни. В Інституті вивчення війни (ISW)
«Ймовірно, Кремль навмисне спланував масштабний ракетний удар по Україні в очікуванні виступу Зеленського на саміті G20, враховуючи, що багатоспрямована ракетна кампанія вимагає значної військової підготовки. Російська провоєнна спільнота в Telegram стверджувала, що Кремль помстився за «русофобські» заяви Зеленського невдовзі після його виступу, але неможливість розпочати таку масовану атаку в короткий термін свідчить про незацікавленість Кремля в створенні передумов для переговорів з Україною», – зазначили в ISW.
Аналітики додали, що офіційний наратив Кремля навколо саміту G20 додатково підтверджує незацікавленість Росії перспективою мирних переговорів з Україною. Президент Росії Владімір Путін не з'явився на саміт, а натомість підписав численні укази про надання почесних звань окупованим РФ містам України. Речник Путіна Дмітрій Пєсков і російський міністр закордонних справ Сєргєй Лавров заявили, що РФ продовжить «спецоперацію» в Україні та звинуватили Зеленського в небажанні вести переговори з країною-агресоркою. Лавров назвав умови в Україні «нереалістичними та неадекватними», що є постійною позицією Кремля протягом усієї війни.