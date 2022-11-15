США намагаються заспокоїти Україну після коментарів Міллі щодо переговорів — POLITICO

Адміністрація Байдена вживає заходів для мінімізації репутаційної шкоди, спричиненої заявами високопоставленого генерала США , який заявив, що «вікно для мирних переговорів між Києвом і Москвою може відкритися цієї зими». Наразі високопосадовці намагаються запевнити Україну, що вона не підриває її мету — вигнання росіян з усіх захоплених територій. Про це пише POLITICO.

Зокрема, високопоставлені чиновники США переконують своїх колег в Україні, що очікувана зимова пауза в бойових діях не означає, що переговори мають відбутися найближчим часом. Натомість вони підкреслюють, що Вашингтон продовжуватиме надавати Києву військову допомогу, надто коли ЗСУ розпочинають наступну фазу просування на полі бою.

Конфлікт стався після коментарів генерала Марка Міллі, голови Об’єднаного комітету начальників штабів, минулого тижня. Чотиризірковий генерал під час виступу в Економічному клубі Нью-Йорка заявив, що Україна може не досягнути перемоги військовим шляхом, і що зима може дати можливість почати переговори з Росією.

Генерал регулярно спілкувався зі своїм українським колегою генералом Валерієм Залужним, у тому числі в понеділок.

Співрозмовник з Білого Дому додав, що під час обговорення Залужний жодного разу не висловив занепокоєння і жодного разу не згадав про коментарі Міллі. Ця особа, як і інші, які коментували ситуацію, говорила на умовах анонімності.

Тим не менш, шквал дзвінків і зустрічей з українцями підкреслює ступінь стурбованості адміністрації щодо представлення єдиного фронту щодо України та потенційних мирних переговорів. Будь-який тривалий суспільний розкол серед вищих посадових осіб США може поставити під загрозу і без того делікатні відносини між Вашингтоном і Києвом у ключовий момент війни.

Адміністрація Байдена повинна послабити цю напругу, оскільки вона збалансовує свою підтримку України, відчуваючи певне занепокоєння щодо того, що західні запаси військового обладнання вичерпуються, і щодо потенційного переходу палати представників під контроль республіканців, що може призвести до скорочення допомоги Києву.

Європейські лідери дедалі більше занепокоєні енергетичною кризою в регіоні, причому останніми днями деякі з них навіть ставили американським колегам питання про те, наскільки переговори можуть зменшити побоювання щодо зростання витрат.

Адміністрація обережно сигналізувала, що мирні переговори наразі не розглядаються. Невдовзі після того, як російські ЗМІ повідомили, що директор ЦРУ Вільям Бернс зустрівся зі своїм російським колегою в Туреччині в понеділок, речник Білого дому підкреслив, що зустріч була проведена не з дипломатичною метою.

«Він не веде жодних переговорів. Він не обговорює врегулювання війни в Україні. Він передає повідомлення про наслідки використання ядерної зброї Росією та ризики ескалації для стратегічної стабільності», – йдеться в заяві Білого дому. Там також додали, що Бернс «порушить питання несправедливо утримуваних в РФ громадян США ».

За словами речника, українські чиновники були поінформовані про поїздку завчасно.

На думку восьми американських посадовців, неоднозначні як приватні, так і публічні меседжі про те, чи варто США почати серйозно говорити з Україною про мирні переговори з Росією, напружують відносини між Вашингтоном і Києвом.

У той час, як деякі високопосадовці національної безпеки впевнені, що зараз не час починати обговорення, особливо після того, як минулого тижня Київ повернув собі стратегічно важливе місто, інші вважають, що зима може дати можливість для дипломатичних переговорів.

Ці офіційні особи підштовхують своїх колег у Вашингтоні серйозніше розглядати майбутню перерву у бойових діях, як початок дипломатії, однак досі їхні рекомендації не змінили поглядів президента Джо Байдена та його найближчого оточення, стверджують американські та українські чиновники.

Деякі військові експерти не погодилися з оцінкою Міллі.

«Зимова погода сповільнить, однак не зупинить бойові дії, і українські сили продовжуватимуть тиск на погано оснащені російські війська», — вважає генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, колишній командувач армією США в Європі.

За словами Ходжеса, до січня українські війська будуть готові розпочати наступ на Крим, і він очікує, що до літа вони витіснять усі російські війська зі своєї території.