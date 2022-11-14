Україна отримала від Литви 12 бронетранспортерів М113 та боєприпаси

Україна отримала від Литви нову партію військової допомоги. Мова йде про бронетранспортери та боєприпаси, заявив міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас.

"Додаткова військова підтримка з Литви досягла свого пункту призначення в Україні. 12 одиниць М113 (10 одиниць 120-мм самохідних мінометів та 2 одиниці із системами управління вогнем) та боєприпаси. Литва виконує свої зобов'язання і наразі в Україну відправлено 62 М113 різного призначення", - зазначив Анусаускас у Twitter.