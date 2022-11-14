Україна отримала від Литви 12 бронетранспортерів М113 та боєприпаси

Литва продовжує надавати військову допомогу нашій країні, інформує ZN.ua.

Україна отримала від Литви 12 бронетранспортерів М113 та боєприпаси
© Facebook - міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас

Україна отримала від Литви нову партію військової допомоги. Мова йде про бронетранспортери та боєприпаси, заявив міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас.

"Додаткова військова підтримка з Литви досягла свого пункту призначення в Україні. 12 одиниць М113 (10 одиниць 120-мм самохідних мінометів та 2 одиниці із системами управління вогнем) та боєприпаси. Литва виконує свої зобов'язання і наразі в Україну відправлено 62 М113 різного призначення", - зазначив Анусаускас у Twitter.


Анна Конюченко, ZN.ua





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