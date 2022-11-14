Щоб G20 не перетворилося на G19: господар саміту лобіює пом’якшення критики Росії – Politico

Президент Індонезії Джоко Відодо закликає західних колег проявити «гнучкість», інформує ZN.ua.

Щоб G20 не перетворилося на G19: господар саміту лобіює пом’якшення критики Росії – Politico
© G20 (Самміт Великої двадцятки)

Високопоставлені індонезійські політики, зокрема президент Джоко Відодо, закликають західних лідерів піти на поступки щодо того, наскільки далеко можна зайти в критиці Росії за війну в Україні, аби саміт G20 наприкінці цього тижня не залишився без комюніке. Про це повідомляє Politico з посиланням на трьох дипломатів, знайомих зі знанням поточних переговорів.

За інформацією Politico, офіційні особи США, Європи, Австралії, Канади та Японії є одними з тих, на кого чинять тиск індонезійські колеги, аж до президента Джоко Відодо, щоб вони проявили «гнучкість» і розглянули можливість використання менш жорсткої риторики. Китай, Саудівська Аравія, Індія та Бразилія описані в словах дипломатів, як ті, що «сидять на паркані» щодо цього питання.

Відодо прагне уникнути вигнання Росії та перетворення групи G20 на G19, як це відбулося з G8 після анексії Росією Криму у 2014 році. Також він хоче, щоб за підсумком саміту було опубліковане єдине комюніке.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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