Щоб G20 не перетворилося на G19: господар саміту лобіює пом’якшення критики Росії – Politico

Високопоставлені індонезійські політики, зокрема президент Джоко Відодо, закликають західних лідерів піти на поступки щодо того, наскільки далеко можна зайти в критиці Росії за війну в Україні, аби саміт G20 наприкінці цього тижня не залишився без комюніке. Про це повідомляє Politico з посиланням на трьох дипломатів, знайомих зі знанням поточних переговорів.

За інформацією Politico, офіційні особи США , Європи, Австралії, Канади та Японії є одними з тих, на кого чинять тиск індонезійські колеги, аж до президента Джоко Відодо, щоб вони проявили «гнучкість» і розглянули можливість використання менш жорсткої риторики. Китай , Саудівська Аравія, Індія та Бразилія описані в словах дипломатів, як ті, що «сидять на паркані» щодо цього питання.

Відодо прагне уникнути вигнання Росії та перетворення групи G20 на G19, як це відбулося з G8 після анексії Росією Криму у 2014 році. Також він хоче, щоб за підсумком саміту було опубліковане єдине комюніке.