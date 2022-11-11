Джордж Буш проведе публічну розмову з Володимиром Зеленським

Це буде не перша розмова експрезидента США з лідером України, інформує ZN.ua.

Джордж Буш проведе публічну розмову з Володимиром Зеленським
© Ліга.net

Наступного тижня між колишнім президентом США Джорджем Бушем і президентом України Володимиром Зеленським відбудеться публічна розмова. Метою розмови, буде підкреслення важливості продовження підтримки України у війні проти Російської Федерації. Про це повідомляє CNN.

Діалог пройде під час відкритого заходу в Далласі. Він повинен закрити питання щодо готовності Республіканської партії продовжувати підтримку України.

«Україна є передовою в боротьбі за свободу і демократію. Поки ми говоримо, її буквально атакують, і життєво важливо, щоб Сполучені Штати надали допомогу, військову та будь-яку іншу, щоб допомогти Україні захистити себе. Президент Буш вірить у підтримку України», — повідомив CNN Дейвід Крамер, директор з глобальної політики Інституту Джорджа Буша.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Служба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимутьСлужба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимуть
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"
Посол Субх розповів, яка країна найближчим часом може поповнити перелік підписантів декларації Кримської платформиПосол Субх розповів, яка країна найближчим часом може поповнити перелік підписантів декларації Кримської платформи
У центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радостіУ центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радості
Блок рекламы


Похожие новости
Байден не вестиме переговори з Путіним без узгодження із Зеленським — політологБайден не вестиме переговори з Путіним без узгодження із Зеленським — політолог
Президент Греції на зустрічі з Зеленським у Києві пообіцяла підтримувати Україну «стільки, скільки потрібно»Президент Греції на зустрічі з Зеленським у Києві пообіцяла підтримувати Україну «стільки, скільки потрібно»
Ердоган планує обговорити із Зеленським та Путіним «зернову угоду»Ердоган планує обговорити із Зеленським та Путіним «зернову угоду»
Білий дім: Переговорів між США та Росією щодо України не буде — Москві слід домовлятись із ЗеленськимБілий дім: Переговорів між США та Росією щодо України не буде — Москві слід домовлятись із Зеленським
Шольц і Сунак провели першу телефонну розмовуШольц і Сунак провели першу телефонну розмову
Росія назвала іранські дрони "фейком" і блокуватиме проведення розслідування ООНРосія назвала іранські дрони "фейком" і блокуватиме проведення розслідування ООН
До Києва прибули конгерсмени США та провели зустріч з Володимиром ЗеленськимДо Києва прибули конгерсмени США та провели зустріч з Володимиром Зеленським
НАТО проведе навчання з ядерного стримуванняНАТО проведе навчання з ядерного стримування
Киргизстан відмовився від проведення навчань ОДКБ на своїй територіїКиргизстан відмовився від проведення навчань ОДКБ на своїй території
У Маріуполі окупанти готуються до проведення мобілізації, на вулицях перевіряють документи чоловіківУ Маріуполі окупанти готуються до проведення мобілізації, на вулицях перевіряють документи чоловіків
Последние новости
Подгружаем последние новости