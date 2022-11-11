Джордж Буш проведе публічну розмову з Володимиром Зеленським

Наступного тижня між колишнім президентом США Джорджем Бушем і президентом України Володимиром Зеленським відбудеться публічна розмова. Метою розмови, буде підкреслення важливості продовження підтримки України у війні проти Російської Федерації. Про це повідомляє CNN.

Діалог пройде під час відкритого заходу в Далласі. Він повинен закрити питання щодо готовності Республіканської партії продовжувати підтримку України.

«Україна є передовою в боротьбі за свободу і демократію. Поки ми говоримо, її буквально атакують, і життєво важливо, щоб Сполучені Штати надали допомогу, військову та будь-яку іншу, щоб допомогти Україні захистити себе. Президент Буш вірить у підтримку України», — повідомив CNN Дейвід Крамер, директор з глобальної політики Інституту Джорджа Буша.