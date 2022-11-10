Європарламент проголосував за розширення Шенгенської зони

Вже до кінця року повноправним членом має стати Хорватія, інформує ZN.ua.

Європарламент проголосував за розширення Шенгенської зони
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Депутати Європейського парламенту у четвер, 10 листопада, ухвалили рішення про скасування контролю на внутрішньому кордоні між Шенгенською зоною вільного пересування та Хорватією. Тепер рішення про скасування внутрішнього контролю має прийняти ще Рада ЄС, після чого Хорватія стане повноправним членом Шенгену, йдеться на сайті Європарламенту.

У грудні 2021 року Рада ЄС підтвердила , що Хорватія виконала всі необхідні умови для повного застосування шенгенських правил. Після цього голосування має бути затверджено остаточне рішення про скасування прикордонного контролю.

«Хорватія пройшла найповнішу оцінку членства в Шенгені з усіх країн ЄС. Європарламент повністю згоден: скасування контролю на внутрішніх кордонах має відбутися до кінця цього року!», - заявив після голосування доповідач Пауло Рангель.


Ірина Знась, ZN.ua





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