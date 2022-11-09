NYT: Відправка Україні систем NASAMS вирішує деякі проблеми з боєприпасами

Після восьми місяців безперервних боїв в України закінчуються ракети, необхідні для її систем протиповітряної оборони радянського зразка, щоб збивати російські безпілотники і літаки. Але в понеділок країна отримала першу поставку передового озброєння, яке може допомогти вирішити цю проблему.

Йдеться про систему ППО NASAMS, яку США і Норвегія розробили спільно. Вона складається з радара, сенсорів, пускових установок, кожна з яких за один раз може запустити до шести ракет, а також мобільного центру керування, в якому солдати стежать за повітряними загрозами, - пише New York Times . Кожен компонент можна буксирувати або розмістити на вантажівці задля швидкого пересування.

«Це дає серйозні можливості повітряної оборони», - сказав прес-секретар Пентагону генерал Патрік Райдер у вівторок. Він додав, що системи NASAMS здатні забезпечити захист «фактично від повітряних загроз будь-якого типу, які Росія може спробувати застосувати проти українських цілей чи цивільних».

Згідно з даними норвезької компанії Kongsberg, яка займається виробництвом NASAMS спільно з американською Raytheon Technologies, ці установки вперше були розгорнуті армією Норвегії ще в 1998 році. Пізніше , в 2005 році, їх взяв на озброєння Пентагон. В компанії Raytheon кажуть, що NASAMS використовують для захисту Вашингтону.