NYT: Відправка Україні систем NASAMS вирішує деякі проблеми з боєприпасами

Американо-норвезька система ППО запускає ракети класу «повітря-повітря», яких у союзників дуже багато, інформує ZN.ua.

NYT: Відправка Україні систем NASAMS вирішує деякі проблеми з боєприпасами
© defensie.nl

Після восьми місяців безперервних боїв в України закінчуються ракети, необхідні для її систем протиповітряної оборони радянського зразка, щоб збивати російські безпілотники і літаки. Але в понеділок країна отримала першу поставку передового озброєння, яке може допомогти вирішити цю проблему.

Йдеться про систему ППО NASAMS, яку США і Норвегія розробили спільно. Вона складається з радара, сенсорів, пускових установок, кожна з яких за один раз може запустити до шести ракет, а також мобільного центру керування, в якому солдати стежать за повітряними загрозами, - пише New York Times. Кожен компонент можна буксирувати або розмістити на вантажівці задля швидкого пересування.

«Це дає серйозні можливості повітряної оборони», - сказав прес-секретар Пентагону генерал Патрік Райдер у вівторок. Він додав, що системи NASAMS здатні забезпечити захист «фактично від повітряних загроз будь-якого типу, які Росія може спробувати застосувати проти українських цілей чи цивільних».

Згідно з даними норвезької компанії Kongsberg, яка займається виробництвом NASAMS спільно з американською Raytheon Technologies, ці установки вперше були розгорнуті армією Норвегії ще в 1998 році. Пізніше , в 2005 році, їх взяв на озброєння Пентагон. В компанії Raytheon кажуть, що NASAMS використовують для захисту Вашингтону.


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
Служба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимутьСлужба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимуть
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
Іран бреше про поставки Росії дронів ще до війни – спецпредставник СШАІран бреше про поставки Росії дронів ще до війни – спецпредставник США
У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"
РФ складно забезпечити підготовку для великої кількості мобілізованих — британська розвідкаРФ складно забезпечити підготовку для великої кількості мобілізованих — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Поки в НАТО сперечаються, чи продовжувати надавати Україні підтримку, ми захищаємо їхні кордони – ДаніловПоки в НАТО сперечаються, чи продовжувати надавати Україні підтримку, ми захищаємо їхні кордони – Данілов
Війна в Україні не вирішиться "інфантильною логікою зброї" – Папа РимськийВійна в Україні не вирішиться "інфантильною логікою зброї" – Папа Римський
В Україні до кінця року облаштують ще 13 модульних містечокВ Україні до кінця року облаштують ще 13 модульних містечок
У Пентагоні пообіцяли допомогти Україні звільнити деякі території до зимиУ Пентагоні пообіцяли допомогти Україні звільнити деякі території до зими
Росія доручила Слідчому комітету розслідувати значні втрати своїх морських піхотинців в Україні – ГенштабРосія доручила Слідчому комітету розслідувати значні втрати своїх морських піхотинців в Україні – Генштаб
Війна в Україні прискорила необхідність переходу на екологічно чисту енергію – СунакВійна в Україні прискорила необхідність переходу на екологічно чисту енергію – Сунак
В Україні оголошено "полювання" на майно заборонених політичних партійВ Україні оголошено "полювання" на майно заборонених політичних партій
Ще "мінус" 15 танків та понад 700 окупантів: зведення втрат армії РФ в УкраїніЩе "мінус" 15 танків та понад 700 окупантів: зведення втрат армії РФ в Україні
Росіяни не вірять даним про втрати, але все одно готові йти на смерть в УкраїніРосіяни не вірять даним про втрати, але все одно готові йти на смерть в Україні
В Україні змінилися правила перетину кордону для людей з інвалідністюВ Україні змінилися правила перетину кордону для людей з інвалідністю
Последние новости
Подгружаем последние новости