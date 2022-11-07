"Ізраїль може послабити свого основного ворога": Пінчук просить Єрусалим допомогти Україні зброєю та системами ППО

Розчарована героїчними зусиллями української армії, Росія звернулася до невибіркових вбивств замість будь-якої стратегічної чи воєнної перемоги на полі бою, пише у своєму матеріалі для The Jerusalem Post український меценат та промисловець Віктор Пінчук. Він зазначає, що Україна, як і Ізраїль під час своєї боротьби, не просить нікого вести війну замість себе. Натомість наша держава потребує "допомоги друзів".

"Я благаю та закликаю Ізраїль просто дати нам інструменти, необхідні для захисту нашої країни, сімей, домівок і майбутнього. Допоможіть нам захиститися від смерті, - пише Пінчук. - Найголовніше, прошу, дайте нам системи протиповітряної оборони, які дозволять захистити мирне населення України та інфраструктуру. Будь ласка, надайте Україні військову техніку, необхідну українцям, щоб вистояти проти ворога, якому байдуже людське життя".

Він нагадав, що в Ізраїля є системи для захисту неба, розроблені в тому числі й для протидії іранським безпілотникам, які сьогодні тероризують й українців.

"Ці системи врятували життя тисяч ізраїльтян у таких містах, як Сдерот, Ашкелон і Тель-Авів. Зараз вони вкрай необхідні, щоб рятувати життя українців у Києві, Одесі та інших місцях", - зазначає промисловець.

Він зауважив, що через війну, яку РФ розв'язала проти України, в небезпеці опинився й Ізраїль, позаяк російсько-іранський альянс може продовжити поглиблюватися, що матиме негативні наслідки для Києва та Єрусалиму.

"Допомагаючи Україні боротися з іранськими безпілотниками, Ізраїль може послабити свого основного ворога та отримати цінний досвід у боротьбі з іранськими технологіями...

Протягом наступних десятиліть світ озиратиметься на цю жахливу війну в Україні і згадуватиме тих, хто допомагав, і тих, хто тримав нейтралітет або сидів осторонь. Захист України стане символом захисту свободи, життя та демократії. Росія неминуче стане символом диктатури, нестримної агресії та геноциду, - зазначає Пінчук. - Я благаю Ізраїль усунути будь-яку видимість нейтралітету та надати Україні оборонні системи, необхідні їй у її боротьбі за добро над злом".