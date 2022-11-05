Цю війну можна легко зупинити, і зробити це має Росія – Салліван

Радник президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейк Салліван вважає що війну РФ проти України можна дуже швидко завершити, а зробити це повинна сама країна агресор. Якщо ж цього не станеться, то США готові забезпечити Україну всім необхідним для проведення успішної деокупації її територій, заявив Салліван під час пресконференції в Києві.

“Цю війну можна легко зупинити. Росія її розпочала і Росія може її швидко закінчити, просто припинивши свою атаку на Україну і окупацію. Саме це вона має і зробити, на нашу думку”, – наголосив він у відповідь на запитання про можливість початку перемовин з Росією про припинення вогню.

Водночас, радник Джо Байдена з нацбезпеки вкотре повторив, що його країна допомагатиме українським військовим у протистоянні російській агресії “стільки, скільки буде потрібно”. “Не буде якогось коливання … Ми надавали потужну допомогу протягом останніх восьми місяців і ми будемо надалі надавати допомогу у ці складні часи”, – зазначив Салліван.

Одна з журналісток запитала його, чи впевнені у Штатах, що Україна має все необхідне для звільнення Херсона, на що Салліван відповів: “Ми маємо забезпечити Україну всім необхідним для того, щоб продовжувалися ці операції (наступ на Херсонщині – ред.)”.

Посадовець розповів, що американські командувачі завжди перебувають у тісному зв’язку з українськими військовим керівництвом. Зокрема, доповіді про ситуацію на передовій, включаючи херсонський напрямок, були почуті представниками США й під час сьогоднішнього візиту.

Він уточнив, що під час зустрічі з українською стороною обговорювалися питання того, що саме потрібно Україні для деокупації її земель, а також всі аспекти подальшої підтримки.

У свою чергу, під час пресконференції керівник офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що наша держава вже сформулювала своє бачення перемоги у війні та погодила його з партнерами, у тому числі зі США .

За словами посадовця, цей план, зокрема, включає деокупацію всіх територій України, включаючи Крим і Донбас, забезпечення виплат репарацій Росією та затвердження міжнародних гарантій того, що агресор не нападе повторно.

"Розуміння перемоги чітко сформульоване нами. Це повернення територіальної цілісності, це компенсація за все те, що загарбники зробили з нашою країною, це повернення всіх наших людей з полону, і це повернення світу до чіткої системи міжнародної безпеки. Це гарантії безпеки, які потребує Україна, щоб це ніколи не могло повторитися в майбутньому", – розповів він.

За словами керівника ОП, це бачення також цілком співпадає з тим, як собі перемогу уявляють Велика Британія, Німеччина, Франція, що готові підтримувати Україну до її настання.