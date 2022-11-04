У росіян майже не залишилося іранських дронів для атаки України, але є й неприємна новина: Рєзніков пояснив ситуацію
РФ використала першу партію дронів, отриманих від Ірану.
Таку заяву Голова Міноборони України Олексій Резніков зробив під час спілкування з представниками ЗМІ у п’ятницю, 4 листопада. Відповідний брифінг
Але Росія може отримати від Ірану до 2,4 тис. дронів-камікадзе Shahed-136. Проте іранська сторона може не виконати контракт.
Міністр зазначив, що перша партія, яку Іран передав країні-агресорці, склала близько 300 одиниць дронів. Наразі вони практично їх усі вже використали, більшість із них українські захисники навчилися збивати.
"Ми знаємо, що укладено контракти, за різними даними, від 1,5 до 2,4 тис. Але це не означає, що вони їх всі отримали, тому що це контракт-зобов’язання іранської сторони, а вони постачають ці дрони і в інші країни, там у них теж все не дуже нормально, тому маємо надію, що іранська сторона передала РФ не всі дрони", – пояснив Резніков.