У росіян майже не залишилося іранських дронів для атаки України, але є й неприємна новина: Рєзніков пояснив ситуацію

У росіян майже не залишилося іранських дронів для атаки України, але є й неприємна новина: Рєзніков пояснив ситуацію

РФ використала першу партію дронів, отриманих від Ірану.

Таку заяву Голова Міноборони України Олексій Резніков зробив під час спілкування з представниками ЗМІ у п’ятницю, 4 листопада. Відповідний брифінг транслювався у Facebook.

Але Росія може отримати від Ірану до 2,4 тис. дронів-камікадзе Shahed-136. Проте іранська сторона може не виконати контракт.

Міністр зазначив, що перша партія, яку Іран передав країні-агресорці, склала близько 300 одиниць дронів. Наразі вони практично їх усі вже використали, більшість із них українські захисники навчилися збивати.

дрони-камікадзе, іранські дрони, війна, вибухи

"Ми знаємо, що укладено контракти, за різними даними, від 1,5 до 2,4 тис. Але це не означає, що вони їх всі отримали, тому що це контракт-зобов’язання іранської сторони, а вони постачають ці дрони і в інші країни, там у них теж все не дуже нормально, тому маємо надію, що іранська сторона передала РФ не всі дрони", – пояснив Резніков.

Міністр оборони Олексій Резніков


Алексей Ионов, politeka.net





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