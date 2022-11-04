У росіян майже не залишилося іранських дронів для атаки України, але є й неприємна новина: Рєзніков пояснив ситуацію

РФ використала першу партію дронів, отриманих від Ірану.

Таку заяву Голова Міноборони України Олексій Резніков зробив під час спілкування з представниками ЗМІ у п’ятницю, 4 листопада. Відповідний брифінг транслювався у Facebook.

Але Росія може отримати від Ірану до 2,4 тис. дронів-камікадзе Shahed-136. Проте іранська сторона може не виконати контракт.

Міністр зазначив, що перша партія, яку Іран передав країні-агресорці, склала близько 300 одиниць дронів. Наразі вони практично їх усі вже використали, більшість із них українські захисники навчилися збивати.