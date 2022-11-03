Суд зобов'язав генпрокурора відкрити справу щодо народної депутатки Аллахвердієвої

Скаргу подав «Центр протидії корупції».

Суд зобов'язав генпрокурора відкрити справу щодо народної депутатки Аллахвердієвої
Прокуратура тепер має відкрити справу відносно Аллахвердієвої
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Вищий антикорупційний суд підтримав скаргу «Центру протидії корупції» та визнав незаконною відмову керівника Офісу генпрокурора Андрія Костіна відкрити справу стосовно можливого незаконного збагачення народної депутатки Ірини Аллахвердієвої. Про це повідомив керівник «ЦПК» Віталій Шабунін.

За його словами, суд зобов’язав Костіна зареєструвати провадження і ця ухвала оскарженню не підлягає. Також генпрокурора зобов'язали повідомити суд про виконання рішення.

«Я дуже сподіваюся, що тепер у пана Костіна не виникне проблем із реєстрацією справи. Але на всякий випадок нагадаю, що умисне невиконання рішення суду або перешкоджання його виконанню передбачає позбавлення волі (ст.382 КК). Після відкриття провадження його мають передати в НАБУ та САП для проведення розслідування і перевірки фактів, викладених у нашій заяві», - зазначів Шабунін.


Артем Руденко, ZN.ua





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