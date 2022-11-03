Гул сирен сполошив білорусів, місцеві публікують відео: перші подробиці з Гомеля

У білоруському Гомелі, що знаходиться біля кордону з Україною, пролунали звуки повітряної тривоги.

Так, користувачі мережі активно публікують відео з різних районів Гомеля, де виразно чути звуки сирени.

Нагадаємо, Гомель є найближчим містом до кордону з Чернігівською областю, і одним із найбільших міст Білорусі.

Раніше у білоруських ЗМІ повідомлялося, що з 1 по 3 листопада на Гомельщині звучатимуть сирени. Про комплексну перевірку автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільної оборони із включенням електросирен повідомило обласне управління МНС Білорусі.

Раніше лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що в українців і білорусів один ворог, Російська імперія, і обом народам необхідно виходити з-під її впливу.

Також Тихановська нагадала, що ще зовсім недавно багато українців інакше ставилися до Лукашенка.

«Сподіваюся, що українці, які так вихваляли Лукашенка усі ці роки, бо не розуміли, що відбувається, вже ніколи не повернуться до наративу "у Білорусі вулиці чисті та молоко смачне", - висловила сподівання співрозмовниця журналістів.