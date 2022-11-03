Гул сирен сполошив білорусів, місцеві публікують відео: перші подробиці з Гомеля

Гул сирен сполошив білорусів, місцеві публікують відео: перші подробиці з Гомеля

У білоруському Гомелі, що знаходиться біля кордону з Україною, пролунали звуки повітряної тривоги.

Так, користувачі мережі активно публікують відео з різних районів Гомеля, де виразно чути звуки сирени.

Нагадаємо, Гомель є найближчим містом до кордону з Чернігівською областю, і одним із найбільших міст Білорусі.

Раніше у білоруських ЗМІ повідомлялося, що з 1 по 3 листопада на Гомельщині звучатимуть сирени. Про комплексну перевірку автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільної оборони із включенням електросирен повідомило обласне управління МНС Білорусі.

Раніше лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що в українців і білорусів один ворог, Російська імперія, і обом народам необхідно виходити з-під її впливу.

Також Тихановська нагадала, що ще зовсім недавно багато українців інакше ставилися до Лукашенка.

Володимир Путін і Олександр Лукашенко

«Сподіваюся, що українці, які так вихваляли Лукашенка усі ці роки, бо не розуміли, що відбувається, вже ніколи не повернуться до наративу "у Білорусі вулиці чисті та молоко смачне", - висловила сподівання співрозмовниця журналістів.


Юлия Александрова, politeka.net





Интересные новости
Використовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські ShahedВикористовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські Shahed
США анонсували план боротьби із незаконним переміщенням звичайних озброєнь у Східній Європі.США анонсували план боротьби із незаконним переміщенням звичайних озброєнь у Східній Європі.
США назвали Росію гострою загрозою, але не основним викликом у новій оборонній стратегіїСША назвали Росію гострою загрозою, але не основним викликом у новій оборонній стратегії
Білий дім: Переговорів між США та Росією щодо України не буде — Москві слід домовлятись із ЗеленськимБілий дім: Переговорів між США та Росією щодо України не буде — Москві слід домовлятись із Зеленським
Росія перейшла до стратегії довготермінової оборони на більшості ділянок фронту — британська розвідкаРосія перейшла до стратегії довготермінової оборони на більшості ділянок фронту — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Україна та Росія обмінялися полоненими: кого повернули, відеоУкраїна та Росія обмінялися полоненими: кого повернули, відео
Уламки розлетілися на два квартали: з'явилися подробиці удару по МелітополюУламки розлетілися на два квартали: з'явилися подробиці удару по Мелітополю
"Слуги" зайнялися законодавчим спамом: фото- та відеозйомки людей в Україні хочуть заборонити"Слуги" зайнялися законодавчим спамом: фото- та відеозйомки людей в Україні хочуть заборонити
У Волновасі "прилетіло" в базу окупантів: фото та подробиціУ Волновасі "прилетіло" в базу окупантів: фото та подробиці
Російська ракета впала на території Молдови: подробиці, фото та картаРосійська ракета впала на території Молдови: подробиці, фото та карта
Партизани у Севастополі передали привіт Путіну: відеоПартизани у Севастополі передали привіт Путіну: відео
Використовували надводний дрон: фото, відео та нові подробиці удару по кораблях у бухті СевастополяВикористовували надводний дрон: фото, відео та нові подробиці удару по кораблях у бухті Севастополя
"Мисливиця" на авіацію ЗСУ з'явилася в Миколаєві: СБУ повідомила подробиці"Мисливиця" на авіацію ЗСУ з'явилася в Миколаєві: СБУ повідомила подробиці
КАМАЗ зніс колону військових у росії: перші подробиці та дані про жертви масштабної аваріїКАМАЗ зніс колону військових у росії: перші подробиці та дані про жертви масштабної аварії
Мінус нафтобаза: у Шахтарську пролунали потужні вибухи, фото та відеоМінус нафтобаза: у Шахтарську пролунали потужні вибухи, фото та відео
Последние новости
Подгружаем последние новости