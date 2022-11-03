Іран заперечив, що планує атакувати Саудівську Аравію
У МЗС країни назвали такі повідомлення «безпідставними звинуваченнями», інформує
Іран заперечив повідомлення про те, що він планує атакувати цілі в Саудівській Аравії та Іраку, щоб відвернути увагу від внутрішніх протестів. Речник іранського Міністерства закордонних справ Насера ??Канані назвав поширену інформацію "безпідставними звинуваченнями", пише
"Таке упереджене виробництво новин деякими західними та сіоністськими партіями має на меті створити негативну атмосферу проти Ірану й знищити нинішні позитивні тенденції у відносинах з країнами регіону", – сказав ??Канані.
За його словами, Тегеран нібито й далі проводить "політику добросусідства" щодо найближчих держав, яка "заснована на взаємоповазі" і здійснюється в "межах міжнародних принципів і домовленостей".
Очільник МЗС Ірану визначив забезпечення й підтримку стабільності й безпеки в регіоні "невід’ємною частиною конструктивної взаємодії зі своїми сусідами" для своєї країни.