Іран заперечив, що планує атакувати Саудівську Аравію

Іран заперечив повідомлення про те, що він планує атакувати цілі в Саудівській Аравії та Іраку, щоб відвернути увагу від внутрішніх протестів. Речник іранського Міністерства закордонних справ Насера ??Канані назвав поширену інформацію "безпідставними звинуваченнями", пише Al Arabiya .

"Таке упереджене виробництво новин деякими західними та сіоністськими партіями має на меті створити негативну атмосферу проти Ірану й знищити нинішні позитивні тенденції у відносинах з країнами регіону", – сказав ??Канані.

За його словами, Тегеран нібито й далі проводить "політику добросусідства" щодо найближчих держав, яка "заснована на взаємоповазі" і здійснюється в "межах міжнародних принципів і домовленостей".

Очільник МЗС Ірану визначив забезпечення й підтримку стабільності й безпеки в регіоні "невід’ємною частиною конструктивної взаємодії зі своїми сусідами" для своєї країни.