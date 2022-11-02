В Раді хочуть пом’якшити закон про імплементацію міжнародних стандартів у боротьбі з відмиванням коштів
Зокрема хочуть пом’якшити контроль за колишніми депутатами та високопосадовцями, інформує
В урядовий законопроєкт
Зокрема, як
«Міжнародні стандарти вимагають, щоб після звільнення політики залишалися під пильним моніторингом весь час. І саме це дуже не влаштовує окремих депутатів», - зазначає Шабунін.
Ініціаторами поправок є обраний від уже забороненої «ОПЗЖ» Григорій Мамка та представник «Європейської солідарності» Артур Герасимов.
На разі профільний комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики відхилив ці поправки, але під час прийняття законопроєкту їх все одно будуть ставити на голосування. Водночас комітет виключив і норму, яка б дозволила ретельніший фінмоніторинг олігархів.
«Шановні депутати, не можна однією рукою імплементовувати стандарти боротьби з відмиванням коштів, а іншою – їх ліквідовувати», - додав Шабунін.