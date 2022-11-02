В Раді хочуть пом’якшити закон про імплементацію міжнародних стандартів у боротьбі з відмиванням коштів

В урядовий законопроєкт №8008 про зміни до закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», які мають у тому числі адаптувати українське законодавство до окремих стандартів FATF і вимог Директиви ЄС, намагаються просунути поправки, які послаблять контроль за політиками.

Зокрема, як пише керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін, кілька депутатів подали поправки про скорочення строку перебування у статусі «національного публічного діяча»: до трьох років після звільнення або лише коли на посаді.

«Міжнародні стандарти вимагають, щоб після звільнення політики залишалися під пильним моніторингом весь час. І саме це дуже не влаштовує окремих депутатів», - зазначає Шабунін.

Ініціаторами поправок є обраний від уже забороненої «ОПЗЖ» Григорій Мамка та представник «Європейської солідарності» Артур Герасимов.

На разі профільний комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики відхилив ці поправки, але під час прийняття законопроєкту їх все одно будуть ставити на голосування. Водночас комітет виключив і норму, яка б дозволила ретельніший фінмоніторинг олігархів.

«Шановні депутати, не можна однією рукою імплементовувати стандарти боротьби з відмиванням коштів, а іншою – їх ліквідовувати», - додав Шабунін.