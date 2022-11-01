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2022-11-01
РФ зменшила кількість кораблів у Чорному морі – ОК «Південь»
Однак небезпека ракетних ударів не зникає.
© Міноборони РФ
РФ істотно скоротила корабельне угруповання в акваторії Чорного моря,
За словами Назарова, це не означає, що російська армія не може застосувати ракети «Калібр». Адже динаміка ситуації може змінитися.
Крім того, Назаров попередив, що залишається небезпека ракетних ударів, не лише з суші, а й за допомогою стратегічної та тактичної авіації, а також дронів-камікадзе.
Юлія Москаленко, ZN.ua