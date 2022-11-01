РФ зменшила кількість кораблів у Чорному морі – ОК «Південь»

Однак небезпека ракетних ударів не зникає.

РФ зменшила кількість кораблів у Чорному морі – ОК «Південь»
© Міноборони РФ

РФ істотно скоротила корабельне угруповання в акваторії Чорного моря, повідомив речник ОК «Південь» Владислав Назаров. Зокрема, там станом на 12:00 перебувало шість одиниць кораблів, які продовжують прикриватися узбережжям окупованого Криму.

За словами Назарова, це не означає, що російська армія не може застосувати ракети «Калібр». Адже динаміка ситуації може змінитися.

Крім того, Назаров попередив, що залишається небезпека ракетних ударів, не лише з суші, а й за допомогою стратегічної та тактичної авіації, а також дронів-камікадзе.





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