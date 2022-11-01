Кіпр скасував спрощений візовий режим для росіян

З першого дня зими потрапити на Кіпр росіянам стане важче і дорожче, інформує ZN.ua.

Кіпр скасував спрощений візовий режим для росіян

З 1 грудня росіяни не зможуть відвідувати Кіпр за спрощеною візовою процедурою. За оформлення національної візи вони муситимуть заплатити 80 євро. Таким є рішення уряду Кіпру.

Влада Кіпру зазначила, що таке рішення ухвалене у зв'язку із призупиненням угоди між ЄС та Росією про спрощений візовий режим.

Наразі розгляд заявки на візу триває 3-5 днів.

Як повідомлялось, ЄС припинив дію спрощеного візового режиму з РФ у вересні. Для громадян Росії візовий збір підвищився з 35 до 80 євро. Крім того, зросла кількість і необхідних для подання заяви на візу документів.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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