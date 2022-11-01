Кіпр скасував спрощений візовий режим для росіян

З 1 грудня росіяни не зможуть відвідувати Кіпр за спрощеною візовою процедурою. За оформлення національної візи вони муситимуть заплатити 80 євро. Таким є рішення уряду Кіпру.

Влада Кіпру зазначила, що таке рішення ухвалене у зв'язку із призупиненням угоди між ЄС та Росією про спрощений візовий режим.

Наразі розгляд заявки на візу триває 3-5 днів.