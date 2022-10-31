На Луганщині окупаційна «влада» дозволила без підстав проводити обшуки у домівках людей — голова ОВА

Окупанти можуть затримувати громадян і транспортні засоби, інформує ZN.ua.

Разом із посиленням комендантської години на тимчасово окупованій території Луганщини так званим «правоохоронним органам» надано право проводити особистий огляд людей, їх речей, житла, транспортних засобів, а «при підставах», навіть затримувати громадян і транспортні засоби. Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

«Тобто, сподобалась квартира – можна її безпідставно обшукати, знайти щось цікаве. Ну або цінне», - додав він.

Також Гайдай розповів, що у Червонопопівці на Кремінщині знищено близько 20 російських окупантів, ще 30 – поранені.

«Майже щодня ми пересвідчуємося у влучності українських артилеристів – горять склади з БК, казарми, техніка окупантів. Чергове влучання – на Кремінщині», - зазначає голова ОВА.

Водночас, за його словами, російські загарбники продовжують обстріл звільнених населених пунктів.

Зокрема, 28 жовтня від ворожих обстрілів постраждали Невське, Новоєгорівка, Білогорівка та Стельмахівка на Куп’янському та Лиманському напрямках.

При цьому, українська авіація протягом минулої доби завдала 24 удари по районах зосередження озброєння та військової техніки ворога, а також позиціях комплексів ППО окупантів.

Зокрема, на різних напрямках українські підрозділи протиповітряної оборони збили два ворожі штурмовики Су-25, один гелікоптер Мі-8 та один БпЛА.

«Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили позиції батареї самохідних артилерійських установок та інші важливі військові об’єкти противника», - додав Гайдай.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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