Путін приголомшив виглядом під час нового виступу: "Рука, як у Єлизавети при зустрічі з Трасс..."
Президент росії володимир путін під час виступу на пленарному засіданні міжнародного дискусійного клубу "Валдай" здивував виглядом.
Як пише Politeka.net, поки ще президент Росії Володимир
Як можна побачити на стоп-кадрі, у путіна щось трапилося з рукою. Один із користувачів Твіттер вирішив обговорити стан путіна, поділившись скріном.
"Воно вже розкладається, у понеділок...", - написав у публікації користувач.
Користувачі почали активно коментувати публікацію:
"Наступного понеділка?", "Ну якщо не наступного, то через тиждень вже точно", "Коли хотів вколоти ботокс ще й в руки, але щось пішло не так", "Скоро вже буде, це прекрасний понеділок", "Рука, як у Єлизавети під час зустрічі з Трасс".