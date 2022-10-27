Путін приголомшив виглядом під час нового виступу: "Рука, як у Єлизавети при зустрічі з Трасс..."

Путін приголомшив виглядом під час нового виступу: "Рука, як у Єлизавети при зустрічі з Трасс..."

Президент росії володимир путін під час виступу на пленарному засіданні міжнародного дискусійного клубу "Валдай" здивував виглядом.

Як пише Politeka.net, поки ще президент Росії Володимир Путін у четвер, 27 жовтня, виступив на пленарному засіданні міжнародного дискусійного клубу "Валдай". Як завжди, правди з вуст керівника окупаційними військами в Україні ніхто не дочекався. Інтерес глядачів був прикутий до іншого - зовнішнього вигляду путіна.

Як можна побачити на стоп-кадрі, у путіна щось трапилося з рукою. Один із користувачів Твіттер вирішив обговорити стан путіна, поділившись скріном.

"Воно вже розкладається, у понеділок...", - написав у публікації користувач.

Користувачі почали активно коментувати публікацію:

"Наступного понеділка?", "Ну якщо не наступного, то через тиждень вже точно", "Коли хотів вколоти ботокс ще й в руки, але щось пішло не так", "Скоро вже буде, це прекрасний понеділок", "Рука, як у Єлизавети під час зустрічі з Трасс".


Артём Батечко, politeka.net





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