Вбивали військових та цивільних: під Харковом знайшли масове поховання людей, фото

Правоохоронці документують масове поховання, яке виявили у селі Копанки Борівського району деокупованої Харківщини, де поховано щонайменше 17 людей – як цивільних, так і військових ЗСУ.

Про це інформує МВС, додавши, що три тіла військовослужбовців слідчі вилучили у перший день роботи, інформує Апостроф .

Жителі розповіли слідчим, що окупанти збирали тіла загиблих по всьому району та 13 квітня привезли їх на двох вантажівках, екскаватором вирили яму та всі тіла скинули туди.

Потім місце поховання зрівняли танками.

Місцеві кажуть, що наші військові загинули в бою, і їх тут поховали.

"Росіяни не поставили жодної позначки на могилі і не давали це зробити селянам. Лише на Великдень дозволили людям прийти на кладовище", - розповів заступник начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Дмитро Сойма.

Але, за його словами, люди знайшли три хрести, і у такий спосіб позначили периметр могили.