Генштаб: В Росії шукають додаткові джерела для поповнення бойових втрат

За минулу добу підтверджено ураження 17 районів зосередження озброєння та військової техніки окупантів, інформує ZN.ua.

Генштаб: В Росії шукають додаткові джерела для поповнення бойових втрат
© Facebook/Генштаб ЗСУ

В Росії шукають додаткові джерела для поповнення бойових втрат. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також в РФ триває робота зі звільненими через поранення військовослужбовцями. За даними Генштабу, їм пропонують пройти перенавчання на облікові спеціальності, пов’язані з меншим обсягом фізичного навантаження.

Повідомляється, що в результаті точкових ударів артилерії Сил оборони, в населеному пункті Новоіванівка Луганської області знищено склад боєприпасів та понад десять так званих «кадирівців». А в населеному пункті Сватове українські захисники знищили до десяти окупантів та близько п’яти вантажних автомобілів з боєкомплектом.

Крім того, українська авіація протягом минулої доби завдала 21 удар.

«Підтверджено ураження 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 опорних пунктів, а також 2 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 5 ворожих БпЛА», - повідомляє Генштаб.

Також підрозділи ракетних військ і артилерії уразили ворожий пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, радіолокаційну станцію та інші важливі військові об’єкти військ РФ.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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