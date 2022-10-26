Global Times: Україна і Росія однаково бояться «брудної бомби», Європа повинна допомогти їм почати переговори

Можливе застосування «брудної бомби» опинилося в центрі уваги на полі битви між Росією і Україною. Китайські експерти застерігають, що це спровокувало б неминучу ескалацію конфлікту, яка потенційно може закінчитися застосуванням ядерної зброї. Вони закликають Європу зіграти активну роль в посередництві між Києвом і Москвою, а не сліпо виконувати все, що захоче Америка.

Про це пише китайський таблоїд Global Times , пов’язаний з Компартією Китаю. Він нагадує, що Росія на засіданні Ради безпеки ООН звинуватила Україну в намірі використати «брудну бомбу». При цьому Москва закликала Генерального секретаря організації Антоніу Гутерреша зробити все, щоб «запобігти цьому жахливому злочину». В листі до Гутерреша і Ради безпеки ООН російський посол Васілій Небендзя сказав, що його країна буде розглядати вибух «брудної бомби», як «акт ядерного тероризму». При цьому він закликав країни Заходу використати свій вплив на Україну, щоб змусити її відмовитися від небезпечних планів, які «загрожують міжнародному миру і безпеці».