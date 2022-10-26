Global Times: Україна і Росія однаково бояться «брудної бомби», Європа повинна допомогти їм почати переговори
Китайський таблоїд, пов’язаний з Компартією, пише, що США байдуже, якою зброєю буде переможена Росія, однак, «брудна бомба» нашкодить Європі, інформує
Можливе застосування «брудної бомби» опинилося в центрі уваги на полі битви між Росією і Україною. Китайські експерти застерігають, що це спровокувало б неминучу ескалацію конфлікту, яка потенційно може закінчитися застосуванням ядерної зброї. Вони закликають Європу зіграти активну роль в посередництві між Києвом і Москвою, а не сліпо виконувати все, що захоче Америка.
Про це пише китайський таблоїд