Чи будуть в Україні проводити додаткову мобілізацію: відповідь Міноборони

Через російську агресію в Україні наразі триває третя хвиля мобілізації. Відповідно заяв Владіміра Путіна, армію Росії у ході часткової мобілізації буде збільшено на 300 тисяч осіб. Також окупанти ввели на захоплених українських територіях воєнний стан.

На фоні цих подій у багатьох українців виникає питання: Чи означає це, що ВСУ теж потребують пропорційного додаткового набору і темпи мобілізації зростатимуть?

Про те, чи вплинули нові фактори на мобілізацію, відповіло на запит ZN.UA Міністерство оброни України.

«Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 65/2022 “Про загальну мобілізацію”, затвердженого Верховною Радою України 03 березня 2022 року, а також Указу Президента України від 12.08.2022 № 574/2022 “Про продовження строку проведення загальної мобілізації-”, затвердженого Верховною Радою України 15 серпня 2022 року, заходи загальної мобілізації в Україні проводяться в плановому режимі», - наголосили у Міністерстві оборони.