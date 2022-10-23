Чи будуть в Україні проводити додаткову мобілізацію: відповідь Міноборони

Мобілізацію в Україні оголошено на початку березня.

Чи будуть в Україні проводити додаткову мобілізацію: відповідь Міноборони
Мобілізація в Україні йде за планом
© Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Через російську агресію в Україні наразі триває третя хвиля мобілізації. Відповідно заяв Владіміра Путіна, армію Росії у ході часткової мобілізації буде збільшено на 300 тисяч осіб. Також окупанти ввели на захоплених українських територіях воєнний стан.

На фоні цих подій у багатьох українців виникає питання: Чи означає це, що ВСУ теж потребують пропорційного додаткового набору і темпи мобілізації зростатимуть?

Про те, чи вплинули нові фактори на мобілізацію, відповіло на запит ZN.UA Міністерство оброни України.

«Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 65/2022 “Про загальну мобілізацію”, затвердженого Верховною Радою України 03 березня 2022 року, а також Указу Президента України від 12.08.2022 № 574/2022 “Про продовження строку проведення загальної мобілізації-”, затвердженого Верховною Радою України 15 серпня 2022 року, заходи загальної мобілізації в Україні проводяться в плановому режимі», - наголосили у Міністерстві оборони.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"
Заміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідкаЗаміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідка
Тотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знатиТотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знати
Генштаб: Іран готується відправити в РФ інструкторів з використання БпЛА Shahed-136 та Arash-2Генштаб: Іран готується відправити в РФ інструкторів з використання БпЛА Shahed-136 та Arash-2
За 8 днів Росія зруйнувала 30% українських електростанцій — ЗеленськийЗа 8 днів Росія зруйнувала 30% українських електростанцій — Зеленський
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні тимчасово з'явилася можливість продовжити на 5 років термін дії закордонного паспортуВ Україні тимчасово з'явилася можливість продовжити на 5 років термін дії закордонного паспорту
Ще 400 росіян вирушили на "концерт Кобзона": свіже зведення втрат окупантів в УкраїніЩе 400 росіян вирушили на "концерт Кобзона": свіже зведення втрат окупантів в Україні
Іранські інструктори в Білорусі допомагають росіянам запускати по Україні дрони-камікадзе – ЦНС
Підготовка мобілізованих: в Міноборони пояснили, як готують бійців ЗСУПідготовка мобілізованих: в Міноборони пояснили, як готують бійців ЗСУ
Лідер республіканців у Сенаті США закликав Байдена збільшити допомогу Україні – AxiosЛідер республіканців у Сенаті США закликав Байдена збільшити допомогу Україні – Axios
Байден чекає на спільну роботу з новим прем'єр-міністром Італії Мелоні по УкраїніБайден чекає на спільну роботу з новим прем'єр-міністром Італії Мелоні по Україні
Чому Німеччина не передає Україні танки: канцлер Шольц назвав дві причиниЧому Німеччина не передає Україні танки: канцлер Шольц назвав дві причини
Колишній директор ЦРУ не виключає, що США та партнери могли б втрутитися у війну в УкраїніКолишній директор ЦРУ не виключає, що США та партнери могли б втрутитися у війну в Україні
Міноборони та МЗС Німеччини вимагають від свого уряду відділити ще 1,5 млрд євро на зброю для України - ЗМІМіноборони та МЗС Німеччини вимагають від свого уряду відділити ще 1,5 млрд євро на зброю для України - ЗМІ
"Ми тут як чорти": окупанти носять крадений в Україні одяг через погане забезпечення"Ми тут як чорти": окупанти носять крадений в Україні одяг через погане забезпечення
Последние новости
Подгружаем последние новости