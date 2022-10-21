Удар по Антонівському мосту був, але цивільних в той момент там не було – ОК «Південь»

У ЗСУ розповіли, що спекуляції окупантів були очікуваними, інформує ZN.ua.

Удар по Антонівському мосту був, але цивільних в той момент там не було – ОК «Південь»
© Херсонщина туристична

Українські збройні сили підтвердили обстріл Антонівського мосту на Херсонщині, але виключили присутність там цивільних в момент удару. У цей час у регіоні вже діяла комендантська година. Про це повідомила речниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Пропагандисти самі себе й видають. Вони навіть не відслідковують логіку своїх повідомлень. Так, ми тримаємо вогневий контроль, але я не раз зауважувала, що ми не б’ємо по об’єктах критичної інфраструктури на ураження, ми не б’ємо по мирних населених пунктах і місцевому населенню, зокрема. Те, що на мосту в цей час не може бути цивільних, стверджують навіть самі окупанти, бо це комендантська година, і дуже суворих заходів вживають до тих, хто її може порушити. Цивільних там не було", - заявила представниця ЗСУ.

Речниця припустила, що російські військові могли перевдягнутися в цивільний одяг задля створення картинки для росЗМІ. Гуменюк додала, що подібні провокації були очікуваними.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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