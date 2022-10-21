Гинуть сотнями щодня: зведення про втрати РФ на війні в Україні

Йде 240-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, в нашій країні загинуло вже 66 750 загарбників та знищено безліч військової техніки ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф .

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 21.10 орієнтовно склали:

особового складу – близько 66 750 (+100) осіб ліквідовано,

танків ? 2 573 (+6) од.,

бойових броньованих машин ? 5 258 (+3) од.,

артилерійських систем – 1 648 (+2) од.,

РСЗВ – 372 (+0) од.,

засобів ППО ? 189 (+0) од.,

літаків - 269 (+0) од.,

гелікоптерів – 243 (+0) од.,