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2022-10-21
Гинуть сотнями щодня: зведення про втрати РФ на війні в Україні
Йде 240-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, в нашій країні загинуло вже 66 750 загарбників та знищено безліч військової техніки ворога.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 21.10 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 66 750 (+100) осіб ліквідовано,
- танків ? 2 573 (+6) од.,
- бойових броньованих машин ? 5 258 (+3) од.,
- артилерійських систем – 1 648 (+2) од.,
- РСЗВ – 372 (+0) од.,
- засобів ППО ? 189 (+0) од.,
- літаків - 269 (+0) од.,
- гелікоптерів – 243 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1325 (+14),
- крилатих ракет ? 329 (+0),
- кораблів/катерів ? 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 006 (+1) од.,
- спеціальної техніки – 147 (+0).
Олена Руденко, Апостроф