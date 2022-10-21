Гинуть сотнями щодня: зведення про втрати РФ на війні в Україні

Йде 240-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, в нашій країні загинуло вже 66 750 загарбників та знищено безліч військової техніки ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 21.10 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 66 750 (+100) осіб ліквідовано,
  • танків ? 2 573 (+6) од.,
  • бойових броньованих машин ? 5 258 (+3) од.,
  • артилерійських систем – 1 648 (+2) од.,
  • РСЗВ – 372 (+0) од.,
  • засобів ППО ? 189 (+0) од.,
  • літаків - 269 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 243 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1325 (+14),
  • крилатих ракет ? 329 (+0),
  • кораблів/катерів ? 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 006 (+1) од.,
  • спеціальної техніки – 147 (+0).


Олена Руденко, Апостроф





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