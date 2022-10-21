США, ЄС та Велика Британія разом протидіятимуть поставкам Росії іранських дронів – Держдеп
Ці дрони зараз використовують росіяни в Україні, але в США стурбовані, що їх почнуть використовувати в конфліктах і проти інших країн, інформує
США, Європейський Союз та Велика Британія синхронно накладатимуть санкції на іранських юридичних та фізичних осіб, які причетні до виготовлення та поставок Росії дронів-камікадзе, якими її армія бомбардує українські міста та інфраструктуру. Про це під час брифінгу 20 жовтня заявив прессекретар Держдепу США Нед Прайс, передає «
Нед Прайс висловив занепокоєння щодо загрози, яку несуть іранські БПЛА поза межами території України. За його словами, «ці дрони становлять ризик та смертельну загрозу для України, але розповсюдження Іраном технології БПЛА є загрозою, що виходить далеко за межі України».
«Ми діємо відповідно до повноважень США. Є резолюції Ради Безпеки ООН, є Рада безпеки ООН, є група експертів ООН. (...) Тож ми збираємося використовувати всі повноваження та інструменти, які у нас є, тому що ми знаємо про шкоду та смерть, втрати, які вона може завдати не лише в Україні, а й у регіоні», – сказав речник Держдепу.