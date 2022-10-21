США, ЄС та Велика Британія разом протидіятимуть поставкам Росії іранських дронів – Держдеп

США, Європейський Союз та Велика Британія синхронно накладатимуть санкції на іранських юридичних та фізичних осіб, які причетні до виготовлення та поставок Росії дронів-камікадзе, якими її армія бомбардує українські міста та інфраструктуру. Про це під час брифінгу 20 жовтня заявив прессекретар Держдепу США Нед Прайс, передає « Голос Америки ».

Нед Прайс висловив занепокоєння щодо загрози, яку несуть іранські БПЛА поза межами території України. За його словами, «ці дрони становлять ризик та смертельну загрозу для України, але розповсюдження Іраном технології БПЛА є загрозою, що виходить далеко за межі України».

(...) ми вживемо всіх можливих заходів, щоб перешкодити можливості Ірану використовувати та експортувати цю смертоносну технологію.