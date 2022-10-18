Верховний суд остаточно заборонив партію Клименка

Судові процеси щодо заборони партії тягнуться із 2018 року, інформує ZN.ua.

Верховний суд остаточно заборонив партію Клименка
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Верховний суд відмовився задовольнити апеляційну скаргу партії «Успішна країна», яка перейменувалась в «Щаслива країна» та залишив у силі рішення суду про заборону партії. Відповідну постанову суд ухвалив на засіданні 18 жовтня, повідомляє «Рух Чесно».

Позов щодо заборони партії, почесним лідером якої є ексміністр Міністерства доходів та зборів часів президентства Віктора Януковича Олександр Клименко, Міністерство юстиції подало ще задовго до повномасштабного вторгнення Росії — розгляд справи триває з червня 2018 року. Рішення остаточне та оскарженню не підлягає.

Підставою для позову Мінюсту став лист Генпрокуратури про кримінальні провадження щодо голови політради партії Наталії Дмітріченко.

Саме Дмітріченко, яку наприкінці 2016 року обрали головою політради партії, координувала діяльність партії та створення друкованої продукції.

У русі Чесно зазначають, що у реєстрі її ім’я не фігурує через те, що Мін'юст, посилаючись на порушення, не вніс до реєстру подані партією відомості про нову керівницю. У свою чергу Генпрокуратура підозрює Дмітріченко у поширенні матеріалів, що закликали вчинити насильницькі дії для зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади організацією, яку очолював, на думку позивача Клименко.

Адвокати просили суд скасувати рішення про заборону партії як таке, що є необґрунтованим, мовляв її керівники ніколи не порушували законодавства України, однак Верховний суд апеляційну скаргу партії залишив без задоволення.


Ірина Знась, ZN.ua





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