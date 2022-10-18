"Ми змушені про неї говорити": дрони-камікадзе створили ще одну серйозну проблему для України

"Ми змушені про неї говорити": дрони-камікадзе створили ще одну серйозну проблему для України

У зв'язку з масивними атаками дронами-камікадзе перед Україною гостро постало питання зенітної артилерії.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, іранські дрони стали серйозною проблемою.

"В принципі можна сказати, що вони знайшли ключик до нашої ППО і цей ключик полягає в тому, щоб змусити нас вистріляти весь ракетний запас, борючись з дронами, яких, нагадую, 2 400 штук законтрактували", - зазначив Арестович у розмові з Марком Фейгіним. .

За словами радника ОП, перша партія дронів становила 300 штук, друга партія набагато більша.

Такими темпами, підкреслив Арестович, навіть по 100 за добу – на Україну чекає місяць дуже активних нальотів.

«З огляду на те, що будуть певні перерви, увага: 2-3 місяці вони можуть кошмарити нас у такому режимі як сьогодні. Неприємна історія. І тут питання зенітної арлілерії дуже принципово постало перед нами», - пояснив представник ОП.

За попередніми даними, всього по Україні протягом 17 жовтня було випущено 62 дрони. Збити вдалось 36.

Проте є й інша проблема.

«Ми змушені про неї говорити. Полягає вона в тому, що вони дуже швидко почали витрачати наш ракетний запас - 68 штук на добу. Вони сьогодні запустили дрони, перша хвиля перенаситила наше ППО, ми відстрілялися, пішов заряд і в цей час вони запустили з Каспію 16 ракет. 2 або 3 з них, на мою думку, потрапили, решта було збито», - пояснив Арестович.

Радник ОП наголосив, що ППО ефективно працює, але ракети швидко закінчуються.

«Вони не закінчаться завтра, але це проблема. І нюанс полягає в тому, що ракетами стріляти по дронах – це, в принципі, погана річ, нам потрібна зенітна артилерія», - пояснив радник Офісу президента.

Додамо, тим часом, з'явилася інформація, що в Пентагоні врахують російські атаки дронами-камікадзе при плануванні військової допомоги Україні.

Так, CNN повідомляє, що масове використання безпілотників росією відіграє роль під час обговорення передачі Україні систем ППО, які є найбільшою потребою Києва на даному етапі війни.

Київ, атака дронів, війна


Катерина Петренко, politeka.net





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