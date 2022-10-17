Росія програє цю війну у моральному, політичному і військовому відношеннях — Боррель

Він сподівається, що сьогодні вже буде ухвалено рішення про створення тренувальної місії для наших військових, інформує ZN.ua.

Росія програє цю війну у моральному, політичному і військовому відношеннях — Боррель
© Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci?n/flickr

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав країни продовжувати допомагати Україні у боротьбі з російською агресією, додаючи, що Росія у цій війні програє. Його слова перед зустріччю глав МЗС ЄС цитує ЄП.

"Соціально-економічні наслідки війни тривають по всьому світ. Росія стає все більш ізольованою, в останні дні ми побачили це в ООН. Морально, політично, навіть у військовому відношення Росія програє цю війну. Ми повинні підтримувати Україну і надалі", - сказав Боррель.

Він сподівається, що сьогодні вже буде ухвалено рішення про створення тренувальної місії для наших військових.

Також Боррель зауважив, що глави МЗС країн ЄС сьогодні планують обговорити питання введення санкцій проти Ірану через постачання БПЛА Росії.

"Ми розглянемо конкретні докази участі Ірану, що Тегеран сильно заперечує. У зустрічі візьме участь український міністр Дмитро Кулеба. Але сьогоднішні санкції будуть пов'язані з репресіями проти протестувальників", - додав він.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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