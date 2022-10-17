Міністри ЄС обговорять постачання іранських безпілотників до Росії та майбутні санкції

Міністри закордонних справ європейських країн у понеділок обговорять передачу іранських безпілотників Росії та можуть дійти політичної угоди про майбутні санкції, пов'язані з такою діяльністю. Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох дипломатів.

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Подробиці

В Україні останніми тижнями відбулася серія атак з боку Росії з використанням іранських безпілотників Shahed-136. При цьому Іран заперечує постачання своїх дронів-камікадзе до РФ .

Три безпілотники атакували смт Макарів Київської області рано вранці у четвер, 13 жовтня. Офіційні особи заявили, що критичні об'єкти інфраструктури вражені дронами-камікадзе іранського виробництва.

За словами дипломатів, було проведено аналіз активності безпілотників, і ця тема стоїть на порядку денному.

Дипломати заявили, що, хоча угода про нові списки санкцій у понеділок неможлива, може бути досягнуто політичної угоди, яка прокладе шлях до санкцій на пізнішому етапі.

У понеділок ЄС уже збирається запровадити заборону на поїздки та заморозити активи приблизно 15 іранців, причетних до репресій в Ірані, які розпочалися минулого місяця. Тоді смерть 22-річної Махси Аміні, затриманої поліцією, спричинила масові протести в країні.

Франція та Німеччина ясно дали зрозуміти, що вони вважають нові санкції щодо безпілотників, які використовуються Росією, також необхідні, і що передачу дронів слід розглядати як порушення резолюції Ради Безпеки ООН 2231.

Резолюція 2231 схвалила ядерну угоду 2015 року між Іраном та шістьма державами — Великобританією, Китаєм, Францією, Німеччиною, Росією та США , — яка обмежила діяльність Тегерана зі збагачення урану, ускладнивши розробку Іраном ядерної зброї та скасувавши міжнародні сани.

Санкції з боку США

За даними Reuters, Сполучені Штати в п'ятницю попередили, що можуть запровадити санкції проти людей, країн і компаній, які постачають боєприпаси Росії або підтримують її військово-промисловий комплекс, оскільки Вашингтон прагне посилити тиск на Москву через війну в Україні.

Заступник міністра фінансів Уоллі Адейемо на першій у своєму роді зустрічі з офіційними особами з 32 країн і США для обговорення санкцій щодо Росії ясно дав зрозуміти, що Вашингтон готовий вжити заходів проти тих, хто поза США ухиляється від санкцій Вашингтона.