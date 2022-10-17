Війна для Росії вийшла на стадію стратегічного цугцвангу – Данілов

Кожен наступний крок Владіміра Путіна у війні проти України наближає його фінал. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook секретар РНБО Олексій Данілов.

Він нагадав, чим обернулося оголошення часткової мобілізації в РФ - понад 500 тисяч росіян виїхали, рівень підтримки "антитерористичної операції" впав, що стало потужним фактором політичної дестабілізації.

Після ракетних ударів РФ по Києву та критичній інфраструктурі - союзники України згуртувалися щодо передачі сучасних систем ППО та домовились про створення потужної системи повітряного захисту за підсумками Рамштайну-6.

Через спробу анексії українських територій, зазначає Данілов, Генасамблея ООН 12 жовтня засудила дії РФ , а країни згуртувалися задля підтримки України.

Ядерним шантажем Путін домігся лише того, що НАТО почало модернізацію та перезавантаження своїх структур, збільшення бюджету та переозброєння. Крім того, Росія може втратити підтримку Індії та Китаю.



" І найголовніше - агресивна війна, розв'язана з метою знищення України, призвела до формування єдиної політичної української нації, сили якої дедалі зростають, а єдність російської псевдофедерації тане і входить в стадію напіврозпаду2, - додає Данілов.