Новостей.COM ⇒
2022-10-16
Так званому «ректору» Херсонської державної морської академії повідомили про підозру
Зрадник організував роботу захопленого вишу
Професору-зраднику загрожує тюрьма
Правоохоронці оголосили підозру так званому «ректор» Херсонської державної морської академії. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За
«У червні 2022 року професор кафедри Херсонської Державної морської академії погодився на співпрацю з ворогом та обійняв посаду так званого ректора захопленого окупантами вишу», - йдеться у повідомленні.
Зрадник провів інвентаризацію майна ХДМА та організував освітній процес за російськими стандартами освіти із застосуванням мови окупантів як офіційної.
Артем Руденко, ZN.ua