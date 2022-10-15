Влада Німеччини посилить захист об'єктів критичної інфраструктури

В країні зростає занепокоєння щодо потенційних диверсій, інформує ZN.ua.

Влада Німеччини посилить захист об'єктів критичної інфраструктури
© unsplash/christianw

Після вибухів на газопроводах «Північний потік» і «Північний потік – 2» влада Німеччини посилить захист об'єктів критичної інфраструктури. Про це заявила міністр внутрішніх справ країни Ненсі Фезер, повідомляє DW.

За її словами, війна РФ проти України також знаменує поворотний момент у внутрішній безпеці Німеччини, тому захист критичної інфраструктури має найвищий пріоритет. Вона зазначила, що органи безпеки країни вживають додаткових заходів захисту там, де це необхідно.

Фезер заявила, що вже був посилений захист морської інфраструктури, зокрема, за допомогою значного розширення присутності федеральної поліції на морі. Вона наголосила, що оператори критичної інфраструктури повинні всебічно озброїтись проти таких небезпек, як стихійні лиха, тероризм, диверсії, а також людська помилка.

За її словами, до кінця року МВС надасть уряду Німеччини ключові елементи закону, який регулює захист критично важливої ??інфраструктури. Також уряд країни запровадить додаткові вимоги до звітності про інциденти. На думку Фезер, це дозволить підсилити безпеку в Німеччині та Європі.

Повідомляється, що у Німеччині на тлі війни РФ проти України зростає занепокоєння щодо потенційних диверсій на ключових об'єктах інфраструктури. Зокрема, цього тижня залізничний концерн Deutsche Bahn повідомляв про пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок диверсії, що призвело до припинення руху поїздів на півночі Німеччини.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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