Зливала дані про ЗСУ та молилася на Путіна: екс-директор ліцею у Києві постала перед судом

Солом'янський районний суд Києва почав розглядати по суті справу колишньої директорки Печерського ліцею Алли Душкіної, яку звинувачують у державній зраді. Жінка зливала дані про українських військових та писала, що молиться за кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє Судовий репортер.

Душкіна брала участь у засіданні з відеозв'язку, перебуваючи за кордоном. Її місцезнаходження на момент засідання досі не було відоме навіть суддям. Вона також раніше не захотіла його розголошувати у присутності преси, інформує Апостроф .

З обвинувального акту, який зачитав прокурор, випливає, що 24 лютого поточного року у смт Коцюбинське жінка з проросійськими поглядами у Telegram спілкувалася з екс-ведучим, "голосом" телеканалу "Інтер" Юрієм Котом. Після 2014 року, коли в Україні відбулася Революція Гідності, він поїхав до РФ , де й залишився жити.

Душкіна надсилала Коту інформацію військового характеру.

Зокрема, жінка відправила інформацію про наявність постів українських військових, кількість особового складу та військової техніки на головних дорогах, які ведуть до української столиці, тривалість коменданської години, організацію роботи патрулів ОТРО та присутність військових у Вишгороді.

19 березня близько 7 ранку обвинувачена написала Коту про знаходження підрозділів Першої танкової бригади та неможливість її залучення до оборони Києва. Також Душкіна начебто поділилася особистими спостереженнями за українськими військовими та повідомила про їхню відсутність у смт Коцюбинське. За кілька годин того ж дня жінка інформувала Кота про настрої тероборони та наявність зброї.

Вранці 21 березня Душкіна передала інформацію про географічні особливості заплави річки Ірпінь та можливості їхнього військового використання для зупинки настання супротивника. Після обіду того ж дня вона написала про блокпоста ЗСУ на вулицях Києва.

Дії Душкіної кваліфікуються як держзрада за умов воєнного стану, внаслідок чого їй загрожує 15 років ув'язнення.

Зараз жінка знаходиться десь за кордоном, суд не знає, де саме вона мешкає. Прокурор приніс клопотання про те, щоб Душкіну внесли до міжнародного розшуку.

Раніше Душкіна, яку випустили під заставу, заявила про те, що виїхала з України "швидкою" "у важкому стані". Підозрювана стверджує, що виїхала вона на машині "швидкої" у тяжкому стані. Вона заявляє, що нікуди не тікала і має намір неодмінно повернутися до України, як тільки "одужає".