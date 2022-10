Маск підтвердив, що більше не хоче фінансувати Starlink для України

Засновник SpaceX Ілон Маск підтвердив, що його компанія хоче відмовитися від фінансування послуг супутникового інтернет-зв’язку в Україні, що забезпечується терміналами Starlink. Про це він повідомив у твіттер.

«SpaceX не просить компенсувати минулі витрати, але також не може нескінченно фінансувати існуючу систему *і* надсилати ще кілька тисяч терміналів, які використовують у 100 разів більше даних, ніж звичайні домогосподарства. Це нерозумно», - написав Маск.

SpaceX is not asking to recoup past expenses, but also cannot fund the existing system indefinitely *and* send several thousand more terminals that have data usage up to 100X greater than typical households. This is unreasonable.