Маск підтвердив, що більше не хоче фінансувати Starlink для України

За його словами, SpaceX не просить компенсувати минулі витрати, але також не може нескінченно фінансувати наявну систему, інформує ZN.ua.

Маск підтвердив, що більше не хоче фінансувати Starlink для України
© Getty Images

Засновник SpaceX Ілон Маск підтвердив, що його компанія хоче відмовитися від фінансування послуг супутникового інтернет-зв’язку в Україні, що забезпечується терміналами Starlink. Про це він повідомив у твіттер.

«SpaceX не просить компенсувати минулі витрати, але також не може нескінченно фінансувати існуючу систему *і* надсилати ще кілька тисяч терміналів, які використовують у 100 разів більше даних, ніж звичайні домогосподарства. Це нерозумно», - написав Маск.

SpaceX is not asking to recoup past expenses, but also cannot fund the existing system indefinitely *and* send several thousand more terminals that have data usage up to 100X greater than typical households. This is unreasonable.

— Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2022


Анастасія Гурін, ZN.ua





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