Влада РФ доручила відремонтувати Кримський міст не пізніше липня 2023 року

РосЗМІ опублікували відповідне розпорядження уряду РФ.

Влада РФ доручила відремонтувати Кримський міст не пізніше липня 2023 року
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Російська влада доручила відремонтувати Кримський міст не пізніше 1 липня 2023 року. Про це повідомляє «РИА Новости», інформує ZN.ua.

Пропагандистське видання також опублікувало відповідне розпорядження уряду, підписане прем'єр-міністром РФ Міхаілом Мішустіним.

Зазначається, що відновлення Кримського мосту після вибуху доручили компанії «Нижнеангарсктрансстрой». Компанія буде єдиним підрядником, контракти на виконання ремонтних робіт будуть укладені терміном до 1 липня 2023 року.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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