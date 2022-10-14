Новостей.COM ⇒
2022-10-14
Влада РФ доручила відремонтувати Кримський міст не пізніше липня 2023 року
РосЗМІ опублікували відповідне розпорядження уряду РФ.
© Maxar Technologies
Російська влада доручила відремонтувати Кримський міст не пізніше 1 липня 2023 року. Про це
Пропагандистське видання також опублікувало відповідне розпорядження уряду, підписане прем'єр-міністром РФ Міхаілом Мішустіним.
Зазначається, що відновлення Кримського мосту після вибуху доручили компанії «Нижнеангарсктрансстрой». Компанія буде єдиним підрядником, контракти на виконання ремонтних робіт будуть укладені терміном до 1 липня 2023 року.
Анастасія Гурін, ZN.ua