Міністр оборони США підбив підсумки засідання по Україні

Міністри оборони 50 країн обговорили потрібну допомогу для України, інформує ZN.ua.

Міністр оборони США підбив підсумки засідання по Україні
© Secretary of Defense Lloyd J. Austin III

Міністр оборони США Ллойд Остін розповів про результати зустрічі Міністрів оборони 50 країн.

"Сьогодні я зібрав міністрів оборони майже 50 країн, щоб обговорити останні події на полі бою в Україні та разом працювати над тим, як ми можемо продовжувати підтримувати Україну сьогодні та у довгостроковій перспективі", - повідомив він у Twitter.

За словами Остіна, у рамках зборів Данія та Велика Британія поділилися оновленнями з кількох ініціатив Копенгагенської конференції, включаючи Міжнародний фонд донорів Великої Британії для об'єднання міжнародного фінансування для критичних можливостей.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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