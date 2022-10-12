Росіянам із шенгенськими візами заборонять в'їзд до Чехії

Рішення почне діяти з 25 жовтня.

Росіянам із шенгенськими візами заборонять в'їзд до Чехії
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський заявив, що для росіян, у паспортах яких проставлені туристичні шенгенські візи, з 25 жовтня вводиться заборона на в'їзд.

«З 25 жовтня ми [уряд] запроваджуємо заходи щодо громадян РФ, які отримали короткочасні шенгенські візи з метою туризму, [участі у заходах] культури та спорту. Їм буде заборонено в'їзд до Чехії. Це стосується насамперед російських громадян, які прибувають на [міжнародний] аеропорт у Празі», - сказав міністр, передає "Анадолу".


Оксана Лебедина, ZN.ua





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