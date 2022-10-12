Росіянам із шенгенськими візами заборонять в'їзд до Чехії

Міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський заявив, що для росіян, у паспортах яких проставлені туристичні шенгенські візи, з 25 жовтня вводиться заборона на в'їзд.

«З 25 жовтня ми [уряд] запроваджуємо заходи щодо громадян РФ , які отримали короткочасні шенгенські візи з метою туризму, [участі у заходах] культури та спорту. Їм буде заборонено в'їзд до Чехії. Це стосується насамперед російських громадян, які прибувають на [міжнародний] аеропорт у Празі», - сказав міністр, передає " Анадолу ".