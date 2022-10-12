У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."

У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."

Поліція Німеччини відреагувала на заклики росіянки Олени Дірксен розбомбити площу з натовпом у центрі Дрездена. Скандальну витівку ватниці вже розслідують правоохоронці.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"У відповідь на моє опубліковане відео в твіттері про заклики "російської Альони з Дрездена" бомбити Німеччину, місцева поліція проінформувала, що вже розслідує цей випадок.

Дякую місцевим органам влади за швидку реакцію і очікуємо справедливого розслідування", - написав Геращенко.

Раніше було опубіковано відео, на якому росіянка у Дрездені закликає Путіна вдарити ракетами по міській площі, де зібралися люди на мітингу проти війни в Україні і зокрема, проти масованої ракетної атаки, яку здійснила Росія по Україні.

"Володимир Володимировичу, їм сьогодні мало було. Ось у нас тут в Дрездені теж можна хорошо йоб*ути один разок", - сказала вона.

"альона з Таганрога".. вже звучить як мем.

альона живе в Дрездені і хоче, щоб російська ракета прилетіла на центральну площу міста, бо їй не подобаються мирні мітинги??

альона володіє рестораном "Родіна" (Rochlitzer Str. 36, 09648 Mittweida, Саксонія, Німеччина) pic.twitter.com/HDaalPq5w6

— Антон Геращенко (@Gerashchenko7) October 12, 2022


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
В Лимані ексгумували перші тіла із масових похованьВ Лимані ексгумували перші тіла із масових поховань
Кулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборониКулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони
Опубліковано супутникові знімки руйнувань на Кримському мостіОпубліковано супутникові знімки руйнувань на Кримському мості
Зеленський хоче знати особи усіх причетних до ракетного терору проти УкраїниЗеленський хоче знати особи усіх причетних до ракетного терору проти України
МАГАТЕ провела першу ротаціє своїх представників на ЗАЕСМАГАТЕ провела першу ротаціє своїх представників на ЗАЕС
Блок рекламы


Похожие новости
У Німеччині готуються до диверсій на об’єктах енергетикиУ Німеччині готуються до диверсій на об’єктах енергетики
Ховали цілими сім'ями: у Лимані виявили чергову братську могилу українців, фотоХовали цілими сім'ями: у Лимані виявили чергову братську могилу українців, фото
Глава МЗС Німеччини закликала Генасамблею ООН засудити російську анексію територій УкраїниГлава МЗС Німеччини закликала Генасамблею ООН засудити російську анексію територій України
Неповага до українців: Нобелівський комітет оскандалився рішенням "примирити братні народи"Неповага до українців: Нобелівський комітет оскандалився рішенням "примирити братні народи"
Як врятуватися під час атаки "шахідів": важливі поради для українцівЯк врятуватися під час атаки "шахідів": важливі поради для українців
ФСБ не випускає із Росії українців з російськими паспортамиФСБ не випускає із Росії українців з російськими паспортами
Верещук закликала людей не поспішати з поверненням на деокуповані територіїВерещук закликала людей не поспішати з поверненням на деокуповані території
Росія депортувала понад 1 млн 600 тисяч українців — ЗеленськийРосія депортувала понад 1 млн 600 тисяч українців — Зеленський
Росія затягує початок розгляду справи про геноцид щодо українцівРосія затягує початок розгляду справи про геноцид щодо українців
Прем'єрка Франції закликала зробити «нестерпною» ціну війни для РосіїПрем'єрка Франції закликала зробити «нестерпною» ціну війни для Росії
Последние новости
Подгружаем последние новости