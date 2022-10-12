У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."
Поліція Німеччини відреагувала на заклики росіянки Олени Дірксен розбомбити площу з натовпом у центрі Дрездена. Скандальну витівку ватниці вже розслідують правоохоронці.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
"У відповідь на моє опубліковане відео в твіттері про заклики "російської Альони з Дрездена" бомбити Німеччину, місцева поліція проінформувала, що вже розслідує цей випадок.
Дякую місцевим органам влади за швидку реакцію і очікуємо справедливого розслідування", - написав Геращенко.
Раніше було опубіковано відео, на якому росіянка у Дрездені закликає Путіна вдарити ракетами по міській площі, де зібралися люди на мітингу проти війни в Україні і зокрема, проти масованої ракетної атаки, яку здійснила Росія по Україні.
"Володимир Володимировичу, їм сьогодні мало було. Ось у нас тут в Дрездені теж можна хорошо йоб*ути один разок", - сказала вона.
"альона з Таганрога".. вже звучить як мем.
альона живе в Дрездені і хоче, щоб російська ракета прилетіла на центральну площу міста, бо їй не подобаються мирні мітинги??