В Лимані ексгумували перші тіла із масових поховань
Загалом в місті є два осередки поховань загиблих внаслідок російської агресії, інформує
У звільненому від російських окупантів Лимані Донецької області поліція ексгумувала перші 20 тіл на місці масового поховання. Загалом розкопки тривають на двох місцях поховань – в одному поховано близько 200 цивільних, інша є братською могилою військовослужбовців ЗСУ.
Як
Про масове захоронення в Лимані повідомили місцеві жителі. Цивільних поховано в одиночних могилах, військових – у траншеї завдовжки 40 метрів. За словами свідка, за наказом російських загарбників він поховав у могилі близько 20 українських захисників. Серед загиблих також є родина з двома маленькими дітьми.
На деяких могилах є таблички з даними померлих, частина безіменні, однак поліція збиратиме біологічні зразки та призначає експертизу для ідентифікації усіх загиблих і встановлення причин їхньої смерті. При цьому більшість тіл у стані змін, а від одного залишились лише кістки.
Ексгумація триває в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.