В Лимані ексгумували перші тіла із масових поховань

У звільненому від російських окупантів Лимані Донецької області поліція ексгумувала перші 20 тіл на місці масового поховання. Загалом розкопки тривають на двох місцях поховань – в одному поховано близько 200 цивільних, інша є братською могилою військовослужбовців ЗСУ.

Як повідомили в Нацполіції, у одному із поховань вже виявили тіла загиблих дітей.

Про масове захоронення в Лимані повідомили місцеві жителі. Цивільних поховано в одиночних могилах, військових – у траншеї завдовжки 40 метрів. За словами свідка, за наказом російських загарбників він поховав у могилі близько 20 українських захисників. Серед загиблих також є родина з двома маленькими дітьми.

На деяких могилах є таблички з даними померлих, частина безіменні, однак поліція збиратиме біологічні зразки та призначає експертизу для ідентифікації усіх загиблих і встановлення причин їхньої смерті. При цьому більшість тіл у стані змін, а від одного залишились лише кістки.

Ексгумація триває в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.