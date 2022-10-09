Держслужбовцям в Україні зменшать відпускні: відкладати відпустки стане невигідно

Мінекономіки підготувало зміни до порядку нарахування відпускних службовцям державної служби, внаслідок яких відбудеться зменшення суми відпускних та компенсацій за невикористану відпустку. Відповідний проект постанови Кабміну «Про внесення змін до пункту 7 Порядку обчислення середньої заробітної плати» оприлюднено на сайті Федерації профспілок України.

Ініціатором змін виступило Мінекономіки.

Так, під час оплати часу відпусток і компенсації за невикористані відпустки, право на які набуто більше ніж за два попередні робочі роки, що передують поточному робочому року, пропонують застосовувати наступні понижувальні коефіцієнти:

За робочий рік, що передує двом останнім робочим рокам (3-й робочий рік) 0,9 За робочий рік, що передує трьом останнім робочим рокам (4-й робочий рік) 0,8 За робочий рік, що передує чотирьом останнім робочим рокам (5-й робочий рік) 0,7 За робочі роки, що передують п'яти останнім робочим рокам (6-й та наступні робочі роки) 0,6

Для працівників це означає зменшення суми відпускних та компенсацій за невикористану відпустку.

Вищеописаний механізм розрахунку суми відпускних або їх компенсаціії передбачений з метою економії бюджетних коштів.

Стосується він наступних категорій працівників:

особи, які обіймають посади держслужбовців,

посади патронатної служби,

посадові особи, умови оплати праці яких регулюються спеціальними законами,

посадові особи, керівники, керівні працівники окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу" від 10.12.2015 р. № 889-VIII, умови оплати праці яких визначено постановою Кабміну від 20.04.2016 р. № 304, тощо.

Нагадаємо, у поточному році 38 відсотків опитаних українців заявляли, що не збираються у відпустку з простої причини - бо не мають роботи. А ще частину українців роботодавці під час війни мають право відпуски позбавити.