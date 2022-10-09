Держслужбовцям в Україні зменшать відпускні: відкладати відпустки стане невигідно

Проект Мінекономіки стосується невикористаних вчасно відпусток, інформує ZN.ua.

Держслужбовцям в Україні зменшать відпускні: відкладати відпустки стане невигідно
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Мінекономіки підготувало зміни до порядку нарахування відпускних службовцям державної служби, внаслідок яких відбудеться зменшення суми відпускних та компенсацій за невикористану відпустку. Відповідний проект постанови Кабміну «Про внесення змін до пункту 7 Порядку обчислення середньої заробітної плати» оприлюднено на сайті Федерації профспілок України.

Ініціатором змін виступило Мінекономіки.

Так, під час оплати часу відпусток і компенсації за невикористані відпустки, право на які набуто більше ніж за два попередні робочі роки, що передують поточному робочому року, пропонують застосовувати наступні понижувальні коефіцієнти:

За робочий рік, що передує двом останнім робочим рокам (3-й робочий рік)

0,9

За робочий рік, що передує трьом останнім робочим рокам (4-й робочий рік)

0,8

За робочий рік, що передує чотирьом останнім робочим рокам (5-й робочий рік)

0,7

За робочі роки, що передують п'яти останнім робочим рокам (6-й та наступні робочі роки)

0,6

Для працівників це означає зменшення суми відпускних та компенсацій за невикористану відпустку.

Вищеописаний механізм розрахунку суми відпускних або їх компенсаціії передбачений з метою економії бюджетних коштів.

Стосується він наступних категорій працівників:

  • особи, які обіймають посади держслужбовців,
  • посади патронатної служби,
  • посадові особи, умови оплати праці яких регулюються спеціальними законами,
  • посадові особи, керівники, керівні працівники окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу" від 10.12.2015 р. № 889-VIII, умови оплати праці яких визначено постановою Кабміну від 20.04.2016 р. № 304, тощо.

Нагадаємо, у поточному році 38 відсотків опитаних українців заявляли, що не збираються у відпустку з простої причини - бо не мають роботи. А ще частину українців роботодавці під час війни мають право відпуски позбавити.


Лія Ільченко, ZN.ua





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