У Москві почалися масові затримання військових, рух перекрито: "Приведено у підвищену бойову готовність"

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В москві розпочались арешти військових.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

В російській столиці розпочався комплекс «заходів» спрямованих проти військових. Рух в центрі перекрито.

В місто увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені дзержинського – «еліти» росгвардії. Вони рухаються до центру спільно з підрозділами поліції.

Росгвардия

Відомо про численні арешти, затримання та блокування військових. Натомість, всі військові підрозділи по периметру москви приведено у підвищену бойову готовність.


Алексей Ионов, politeka.net





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