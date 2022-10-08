У Москві почалися масові затримання військових, рух перекрито: "Приведено у підвищену бойову готовність"

В москві розпочались арешти військових.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

В російській столиці розпочався комплекс «заходів» спрямованих проти військових. Рух в центрі перекрито.

В місто увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені дзержинського – «еліти» росгвардії. Вони рухаються до центру спільно з підрозділами поліції.

Відомо про численні арешти, затримання та блокування військових. Натомість, всі військові підрозділи по периметру москви приведено у підвищену бойову готовність.