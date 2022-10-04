Контрнаступ ЗСУ на сході: влада просить жителів Луганської області евакуюватися

Гайдай заявив, що опалювальний сезон у великих містах області неможливо забезпечити, інформує ZN.ua.

Контрнаступ ЗСУ на сході: влада просить жителів Луганської області евакуюватися
© Радио Свобода

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що незабаром жителів Луганської області проситимуть евакуюватися у звязку з контрнаступом ЗСУ та неможливістю забезпечити опалювальний сезон у великих містах області.

"Найближчим часом ми будемо звертатися до людей з проханням виїхати з великих міст в інші населені пункти, де можна перечекати контрнаступ. У великі міста, такі як Рубіжне, Лисичанськ і Сєвєродонецьк, після деокупації ми не будемо вільно пускати людей. Опалювальний сезон там неможливо забезпечити – все розбито. Навіть при всіх фінансових можливостях відновлення опалення займе кілька місяців. Можливо, люди матимуть можливість повернутися, щоб перевірити свої квартири, але залишатись на зиму не можна", - наголосив Гайдай у Telegram.


Анна Конюченко, ZN.ua





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