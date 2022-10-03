Немає нічого святого: ракета окупантів влучила у дитячий ребцентр у Запоріжжі, фото

Російські окупанти близько 4:40 понеділка, 3 жовтня, завдали ракетного удару по Запоріжжю та області. Під удар, зокрема, потрапив реабілітаційний центр, де навчалися діти з особливими потребами.

Про це повідомив голова Запорізької ОВ Олександр Старух у своєму Telegram-каналі, інформує Апостроф .

Він уточнив, що з ранку 3 жовтня росіяни випустили по Запоріжжі та двох селах близько десяти ракет С300.

"В обласному центрі руйнування зазнали об'єкти інфраструктури. Поки відомо про одного постраждалого, його госпіталізовано. Зокрема, руйнування отримав реабілітаційний центр, де навчалися діти з особливими потребами", - пише Старух.

Внаслідок атак по селах біля міста, постраждалих немає. За попередніми даними, ракети потрапили за межі населених пунктів.