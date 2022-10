МЗС відреагувало на держпереворот у Буркіна-Фасо

У МЗС України заявили, що присутність російських найманців у Західній Африці суттєво підриває її мир та безпеку. Про це повідомив речник відомства Олег Ніколенко.

"Тривожні повідомлення про новий державний переворот у Буркіна-Фасо. Присутність російських найманців у Західній Африці суттєво підриває її мир та безпеку. Вони мають залишити регіон", - написав Ніколенко у Twitter .

