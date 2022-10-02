МЗС відреагувало на держпереворот у Буркіна-Фасо

У МЗС України заявили, що присутність російських найманців у Західній Африці суттєво підриває її мир та безпеку. Про це повідомив речник відомства Олег Ніколенко.

"Тривожні повідомлення про новий державний переворот у Буркіна-Фасо. Присутність російських найманців у Західній Африці суттєво підриває її мир та безпеку. Вони мають залишити регіон", - написав Ніколенко у Twitter .

Захистаючи новини нового кубка d'?tat в Burkina Faso. Завдання Росії в mercenaries в West Africa істотно undermines її peace and security. Вони мусять триматися в регіоні. Використання ECOWAS's efforts in advancing Burkina Faso's transition plan back to democracy. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) October 1, 2022

Він зазначив, що українська сторона підтримує зусилля ECOWAS щодо просування плану повернення Буркіна-Фасо до демократії.

У суботу Буркіна-Фасо прокинулася від нового хаосу, оскільки країна зіткнулася із другим переворотом за рік. Біля посольства Франції спалахнула пожежа після того, як самопроголошений лідер Ібрагім Траоре звинуватив президента Поля-Анрі Дамібу в організації контрнаступу після його явного вигнання днем раніше.

Ця західноафриканська країна та колишній французький протекторат стала епіцентром насильства, яке вчиняють групи, пов'язані з «Аль-Каїдою» та «Ісламською державою», яке почалося в сусідньому Малі в 2012 році і поширилося на інші країни на південь від пустелі Сахара.

Начальник штабу армії Буркіна-Фасо у своїй заяві закликав протиборчі угруповання припинити бойові дії і продовжити переговори, додавши, що ситуація є «внутрішньою кризою в національних збройних силах».