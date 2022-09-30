Що чекає на південний схід України після анексії РФ – DW

Настрої в окупованих частинах Донецької та Херсонської областей суттєво відрізняються, пише автор DW .

На його думку, на Донбасі з 2014 року відбулася свого роду вимушена сепарація населення: сотні тисяч, насамперед, молодь, залишили самопроголошені "республіки ", переїхавши до Росії або на підконтрольну Києву частину України. Залишилися люди похилого віку, ті, хто не зміг виїхати або хто підтримав сепаратизм.

"Для когось здійсниться мрія, такі люди завжди є", — каже Андреас Умланд, експерт Стокгольмського центру вивчення Східної Європи. Схоже, що на сході таких більше, ніж на півдні України.

Дехто на Донбасі підтримав анексію в тому числі через страх, що, мовляв, у разі повернення української влади їм доведеться відповідати в суді, - зазначив у розмові з DW Сергій Гармаш, виходець з Донецька, головний редактор онлайн-видання "Острів" та колишній член Тристоронньої контактної групи щодо реалізації мінських угод.

"Такі люди пояснюють, що проголосували "за", бо коли Україна повернеться, їм буде куди тікати - до Росії", — каже він.

Проте, за його словами, скільки таких ніхто не знає.

На півдні України, в окупованих районах Донбасу, частинах Херсонської та Запорізької областей за півроку анексії також відбулися зміни у суспільстві. Сотні тисяч виїхали, але серед тих, хто залишився, багато тих, хто продовжує підтримувати Київ.

"У Херсоні та Запорізькій області багато хто ненавидить Росію, а в Донецьку та Луганську людям забили голову за вісім років пропаганди", — вважає Гармаш.

На відміну від Криму, де етнічних росіян на момент анексії було дві третини, на сході та півдні України цей показник менший за половину, пише автор.

За даними перепису 2001 року, найвищий відсоток росіян – близько 40% – був у 2014 році у Донецькій та Луганській областях. У Запорізькій та Херсонській росіян значно менше, близько 25% та 15% відповідно.

Досвід Криму дає уявлення про те, як можуть розвиватися події після анексії. На думку автора, це буде суміш батога для незгодних та пряника для лояльних. Зарплати та пенсії зростуть, Росія намагатиметься відновлювати зруйновану інфраструктуру.

Анексуючи території на південному сході України, президент РФ Володимир Путін змінює долі мільйонів людей, які там живуть. Їм належить вибір: змиритися чи чинити опір.

Україна і більшість країн світу заявили, що не визнають ні саму анексію, ні "референдуми", що передували їй.

Все, що пов'язане з Україною, буде максимально швидко витіснятися російською: закони, валюта, зв'язок, мова, освіта. Однією з головних цілей є повернення до культурної русифікації регіонів, які Кремль вважає історично своїми.

Жителям анексованих регіонів належить вибрати: прийняти зміни чи пручається - з ризиком для життя. "Це важкий вибір", — каже Андреас Умланд.

За його словами, багато хто буде "у розпачі, оскільки не може оцінити подальший перебіг подій", а саме — чи надовго прийшла Росія і як швидко Україна може відвоювати території.

Повідомлення про репресії — затримання та тортури тих, хто симпатизує Києву, — вже є. Досвід Криму показує, що пошук інакодумців може тривати роками.

Чоловіки мають особливе випробування — їх закликають на війну з Україною у складі армії РФ . Не виключено, що Кремль у такий спосіб намагається знизити ризики партизанського руху.

Українцям сходу та півдня доведеться пройти у різній формі тести на лояльність нової влади, наприклад, отримати російське громадянство. Так було в Криму, на Донбасі цей процес розпочався кілька років тому.

Але можуть бути й відмінності від кримського сценарію. Зокрема, спостерігачі не очікують на масштабне переселення з Росії, як у Криму. Причина — бойові дії, що продовжуються.

"Повернення донецьких із Росії теж не буде, їх там використовують як робочий ресурс, а на Донбасі робочих місць немає, основні підприємства зруйновані", - каже Сергій Гармаш.

"Привабливість цих територій для Росії буде невеликою, — вважає і Андреас Умланд. - Росіяни побоюватимуться, що їм доведеться звідси знову їхати".

Відкритим залишається питання нової регіональної влади. Чи анексовані території очолюватимуть місцеві українці, чи це будуть надіслані з Росії управлінці?

Поки окупаційна влада РФ робила ставку на місцевих — колишніх членів проросійської Партії регіонів екс-президента Віктора Януковича, який втік до Росії. Чи повернеться тепер на Донбас сам Янукович, його прем'єр Микола Азаров та інші представники української еліти, що втекли?

Експерти не відкидають цього, але не вірять, що ці люди повернуться у владу. За час їхньої відсутності сформувалися нові еліти, які своє не віддадуть, вважає Гармаш. Можливо, керівництво новими регіонами перейде від українців до управлінців, які приїхали з Росії. На деяких рівнях цей процес уже розпочався.