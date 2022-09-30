Зривав прапори України в обмін на крісло "мера": що відомо про чергового колаборанта

Колаборант зривав державні прапори в окупованому місті та планував стати окупаційним "мером" Вовчанська.

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, 45-річний чоловік із кримінальним минулим від початку окупації допомагав росіянам. Колбаорант збирав підписи за відставку законного міського голови Вовчанська та планував стати гауляйтером. Також зрадник злив окупантам адреси українських правоохоронців.

"Також він забезпечував окупантів паливом, продуктами харчування, будівельними матеріалами тощо. До того ж «Чиж» разом із представниками російської окупаційної влади особисто здійснив незаконне підняття державного прапора рф у центрі міста", - йдеться у повідомленні.

Зловмисника затримали. Йому інкримінують до 15 років позбавлення волі.