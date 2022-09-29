Норвегія має інформацію, що витоки на Nord Stream могли бути наслідком «актів саботажу»

Міністр нафти та енергетики Норвегії Тер'є Асланд заявив у вівторок, що попередня інформація про витоки з газопроводу Nord Stream вказує на акти саботажу. Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду країни.

«Виходячи з інформації, яку ми бачили на даний момент, багато вказує на акти саботажу», — сказав Асланд журналістам у вівторок, коментуючи витоки газу в трубопроводах Nord Stream-1 і Nord Stream-2 поблизу датського острова Борнхольм у Балтійському морі, повідомляє CNN.

Водночас, причина витоку офіційно не підтверджена, європейські органи влади продовжують розслідування інциденту.

Асланд додав, що сьогодні уряд Норвегії вирішив підвищити готовність до надзвичайних ситуацій щодо інфраструктури наземних і морських установок на норвезькому континентальному шельфі, інформує ZN.ua .

«Був тісний контакт між норвезьким урядом, поліцією, збройними силами Норвегії та операторами на норвезькому континентальному шельфі. На цій основі уряд вирішив вжити заходів для підвищення готовності до надзвичайних ситуацій щодо інфраструктури наземних і морських установок на норвезькому континентальному шельфі. Частиною передісторії є повідомлення про збільшення активності дронів. Триває розслідування», — повідомив він.