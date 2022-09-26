FT: Україні доведеться збільшити свою армію наступного року через мобілізацію в Росії

В короткостроковій перспективі російська мобілізація може й не вплине сильно на ситуацію на фронті, однак, наступного року її наслідки можуть стати відчутними, інформує ZN.ua.

FT: Україні доведеться збільшити свою армію наступного року через мобілізацію в Росії
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Відео, на яких видно, як п’яні призовники хитаються і б’ються перед відправкою на службу в армії Росії, говорять, що Владіміру Путіну буде важко створити ефективну бойову силу для війни проти України в ході так званої «часткової» мобілізації.

Чиновники і аналітики як в Україні, так і на Заході ставлять під сумнів здатність Росії створити в короткі терміни наступальні підрозділи з не охочих воювати рекрутів, чий попередній військовий досвід був або коротким, або дуже давнім, або його взагалі не було. Але Москва може відправити нових призовників після кількох тижнів тренувань на окуповані території, щоб зміцнити оборонні позиції, - пише Financial Times.

Через це Україні знадобиться більше солдатів і зброї, щоб визволити захоплені російською армією регіони.

«Звісно, це погані новини для нас. Навіть якщо російські призовники не мотивовані, вони все одно будуть тримати в руках автомат», - сказав виданню неназваний боєць української територіальної оборони.

Міністр оборони РФ Сєргєй Шойгу сказав, що хоче мобілізувати 300 тисяч чоловіків. Вони можуть стати серйозним підкріпленням для російських військ на фронті. В лютому Москва відправила на війну 180 тисяч солдатів. За більш ніж півроку війни вона втратила близько 80 тисяч бійців вбитими і пораненими, згідно з оцінками США. В розпорядженні України, яка оголосила повну мобілізацію, зараз від 700 тисяч до мільйона солдатів. В Києві очікують, що мобілізовані росіяни опиняться на фронті через приблизно шість тижнів.

«На першій стадії, можливо через півтора місяці, ворог планує закінчити повне комплектування своїх підрозділів, які беруть участь у бойових діях на території України», - сказав виданню український бригадний генерал Олексій Громов.


Лесь Димань, ZN.ua





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